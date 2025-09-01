Lan tỏa văn hóa và cơ hội hợp tác Việt Nam-Latvia

Cuối tuần qua, tại công viên Vermanes Garden ở thủ đô Riga, Lễ hội Việt Nam tại Latvia 2025 đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của hơn 1.000 lượt khách tham quan.

Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển (kiêm nhiệm Latvia) phối hợp cùng cộng đồng người Việt tại Latvia tổ chức nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Lễ hội lần đầu tiên được tổ chức tại Latvia với quy mô 8 gian hàng, mang đến những trải nghiệm đa dạng từ ẩm thực truyền thống Việt Nam (phở, nem rán, cà phê…) đến đồ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm văn hóa và các mặt hàng thương mại được quan tâm trên thị trường quốc tế.

Nhiều du khách Latvia bày tỏ ấn tượng với hương vị ẩm thực đặc sắc, sự tinh xảo của sản phẩm thủ công, cũng như tiềm năng của hàng hóa Việt Nam.

Phát biểu tại lễ hội, Đại sứ Trần Văn Tuấn khẳng định: “Sự kiện không chỉ quảng bá văn hóa, con người và sản phẩm Việt Nam đến bạn bè Latvia, mà còn góp phần thúc đẩy hiểu biết, tình hữu nghị và hợp tác kinh tế giữa hai nước.”

Đại sứ nhấn mạnh mong muốn đưa lễ hội trở thành hoạt động thường niên, đóng vai trò cầu nối văn hóa-thương mại Việt Nam-Latvia trong những năm tới.

Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Latvia (LCCI) cũng đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện, coi đây là bước khởi đầu quan trọng trong việc mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước.

Đối với cộng đồng người Việt tại Latvia, lễ hội là dịp gặp gỡ, giao lưu, tôn vinh văn hóa và ngôn ngữ dân tộc. Các gian hàng do bà con kiều bào trực tiếp chuẩn bị đã góp phần làm nên thành công của sự kiện, đồng thời tạo cơ hội tiêu thụ và quảng bá sản phẩm Việt Nam tại thị trường sở tại.

Với sự khởi đầu thành công, Lễ hội Việt Nam tại Latvia 2025 được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện thường niên, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, thân thiện và giàu tiềm năng hợp tác đến với người dân Latvia và quốc tế./.

