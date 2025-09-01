“Việt phục bộ hành - lan tỏa tinh thần ngày hội non sông” tại Hà Lan

Hướng về Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Liên Hiệp hội phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan, Hội người Việt Nam và Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, tham gia chương trình “Việt phục bộ hành - Lan tỏa văn hóa Việt, thiêng liêng ngày hội non sông.”

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, gần 100 hội viên thuộc Liên Hiệp hội phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan, trong tà áo dài truyền thống, in hình lá cờ tổ quốc thiêng liêng đã đi bộ qua nhiều đường phố và dừng lại ở các biểu tượng của Hà Lan.

Hình ảnh quốc kỳ tổ quốc tung bay trong gió, tạo thành một không gian rực rỡ màu cờ, càng khiến những người con xa xứ cảm nhận rõ hơn không khí thiêng liêng của ngày hội non sông cũng như thời khắc thiêng liêng của đất nước.

Năm nay, dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, dù không trực tiếp được tham gia vào các sự kiện trong nước, sự góp mặt từ xa của cộng đồng người Việt nói chung và Hội phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan nói riêng hướng về đại lễ A80 tiếp tục là minh chứng cho tình yêu nước bền chặt, sự gắn bó và trách nhiệm với Tổ quốc của người Việt xa quê. Qua đó càng thêm thấm thía giá trị của độc lập, tự do và vẻ đẹp của hòa bình, càng thêm biết ơn sâu sắc những thế hệ cha ông đã hy sinh để mang lại hòa bình cho đất nước hôm nay.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại châu Âu, bà Vũ Ngọc Mai, Phó Chủ tịch Liên Hiệp hội phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, đồng thời là Chủ tịch LHHPNVN tại Hà Lan bày tỏ: “Liên hiệp chúng tôi đã chuẩn bị cho chương trình với sự háo hức và mong chờ bởi vì đối với chúng tôi, sự kiện này không chỉ là một dịp để khoác lên mình những tà áo dài truyền thống, mà còn là cơ hội để lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Dù là ai, dù ở đâu, trong tim mỗi người con đất Việt đều cháy lên khát khao được góp phần vào hành trình đưa hình ảnh Việt Nam vươn tầm thế giới bằng tình yêu quê hương chân thành và những việc làm thiết thực nhất cho quê hương.”

Hưởng ứng 80 năm Quốc khánh, Liên Hiệp hội phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan tham gia chương trình "Việt phục bộ hành" - lan tỏa tinh thần yêu nước ngày hội non sông tại Làng cối xay gió Zaanse Schans, Hà Lan. (Ảnh: TTXVN)

Bà Mai xúc động: “Đây cũng là một hành trình đầy ý nghĩa, nơi từng bước chân của cộng đồng người Việt tại châu Âu đã vẽ nên một bức tranh đoàn kết, thể hiện tình yêu và niềm tự hào về cội nguồn dân tộc. Khi ngắm nhìn những tà áo dài Việt Nam uyển chuyển giữa khung cảnh làng Cối Xay Gió – biểu tượng của đất nước Hà Lan, chúng tôi có những cảm xúc tự hào và hãnh diện.”

Đó cũng là sự hòa quyện tuyệt đẹp giữa hai nền văn hóa, là lời khẳng định rằng dù ở bất cứ đâu, người Việt vẫn luôn giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống.

Với sự tham gia và đồng lòng của Liên Hiệp hội phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan, Hội người Việt Nam và Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan, sự kiện không chỉ là một màn diễu hành mà còn là một thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết, về niềm tin rằng văn hóa Việt sẽ mãi trường tồn và tỏa sáng.

Nhìn các chị em, các anh em và các con cùng nhau bước đi trong trang phục truyền thống, tôi cảm nhận được sức mạnh của sự tiếp nối. Thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại châu Âu sẽ luôn nhớ về gốc rễ của mình, sẽ luôn tự hào rằng mình là người Việt Nam. Và dù bao nhiêu năm tháng trôi qua, tình yêu quê hương vẫn mãi là ngọn lửa thiêng, sáng rực trong trái tim mỗi người con xa xứ”./.

