Đại sứ quán Việt Nam tại Áo tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Tại Cung Hạ Áo, trái tim lịch sử của thủ đô Vienna, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Tham gia buổi lễ có Cục trưởng Lễ tân và Tổng Vụ trưởng Chính trị Bộ Ngoại giao Áo, đông đảo lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương của Áo, cùng nhiều vị đại sứ, đại biện, đại diện các tổ chức quốc tế, Liên hợp quốc tại Vienna. Cộng đồng doanh nghiệp, trí thức, bạn bè Áo và bà con kiều bào cũng tề tựu, làm nên bức tranh giao thoa hữu nghị, gắn kết và ấm áp.

Buổi lễ mở đầu bằng nghi thức chào cờ thiêng liêng. Trong tiếng Quốc ca hào hùng vang lên từ hợp ca thanh niên Việt Nam-Áo, cả hội trường như sống lại thời khắc lịch sử 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Những thước phim tài liệu được trình chiếu đã khắc họa hành trình 80 năm dựng xây, bảo vệ Tổ quốc, cùng khát vọng đổi mới, hội nhập và phát triển của dân tộc Việt Nam.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng (giữa) cùng các quan khách nâng ly chúc mừng tại sự kiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Áo)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại của Quốc khánh lần thứ 80 và kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Đại sứ khẳng định niềm tự hào sâu sắc của người Việt Nam về quá khứ vẻ vang, niềm vui với thành quả hiện tại và sự tự tin, lạc quan hướng về tương lai. Ông bày tỏ lòng tri ân đến các đối tác, bạn bè quốc tế đã luôn đồng hành cùng Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm của đất nước tiếp tục đổi mới, kiên định đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, để trở thành thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Thay mặt Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen, Cục trưởng Lễ tân Maximilian Hennig đã đọc thư chúc mừng Quốc khánh Việt Nam gửi tới Chủ tịch nước Lương Cường và nhân dân Việt Nam, bày tỏ mong muốn quan hệ Việt Nam-Áo sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất và bền chặt hơn nữa. Ông đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt tại Áo đối với sở tại.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng chụp ảnh cùng nhân viên đại sứ quán và bà con cộng đồng người Việt tại Áo. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Áo)

Đại diện các tổ chức quốc tế tại Vienna bày tỏ sự trân trọng đối với vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam, đánh giá cao lịch sử đấu tranh kiên cường, cũng như những thành tựu vượt bậc về kinh tế-xã hội trong gần 4 thập kỷ Đổi mới.

Không chỉ là sự kiện ngoại giao, buổi lễ còn là bức tranh văn hóa đa sắc màu. Tiết mục biểu diễn Quốc ca, trình diễn thời trang truyền thống-hiện đại của nhà thiết kế gốc Việt La Hồng, cùng hương vị ẩm thực đặc trưng của nem, phở Việt hòa quyện với những dòng rượu vang nổi tiếng của Áo đã mang đến một không gian giao lưu đậm chất hữu nghị.

Trong không khí trang trọng mà nồng ấm ấy, 80 năm Quốc khánh Việt Nam được khắc họa như một bản hòa ca của ký ức và khát vọng - ký ức hào hùng về hành trình dựng nước, giữ nước; khát vọng vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, gắn kết cùng bạn bè 5 châu./.

