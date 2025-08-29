80 năm Quốc khánh: Ấm áp tình hữu nghị tại lễ kỷ niệm ở Tây Nam Campuchia

Tối 28/8, tại thành phố biển Preah Sihanouk, nơi quy tụ đông đảo cộng đồng kiều bào Việt Nam sinh sống và làm việc tại khu vực Tây Nam Campuchia, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tỉnh Preah Sihanouk đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), cùng nhau ôn lại, khắc ghi và trân trọng dấu mốc lịch sử đầy hào hùng và vẻ vang của dân tộc.

Lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí trang trọng và đầy tự hào, với sự tham dự của tập thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk, đoàn đại biểu tỉnh An Giang, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam, cùng cộng đồng bà con kiều bào đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh Tây Nam Campuchia.

Buổi lễ còn có sự tham dự của lãnh đạo 6 tỉnh Tây Nam Campuchia, nghị sỹ Quốc hội tỉnh Preah Sihanouk, quan chức Chính phủ, cũng như đại diện Hội đồng tỉnh, lực lượng vũ trang và các sở, ban, ngành các địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk Lại Xuân Chiến nhấn mạnh trong suốt 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã vượt qua muôn vàn gian khó, giành được nhiều thắng lợi và thành tựu to lớn, đưa một đất nước lạc hậu khi mới giành được độc lập trở thành một quốc gia đang phát triển mạnh mẽ như hôm nay. Những thành tựu này là nền tảng, động lực mạnh mẽ, đưa Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.

Khẳng định Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gắn bó lâu đời, vận mệnh của hai dân tộc không thể tách rời, Tổng Lãnh sự Lại Xuân Chiến cho biết các thế hệ ngày nay đang tiếp tục giữ vững mối quan hệ hữu nghị truyền thống, giúp đỡ lẫn nhau, mà thế hệ cha anh đi trước đã dày công xây dựng và vun đắp, đồng thời hợp tác ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả trong công cuộc phát triển đất nước thịnh vượng, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển hết sức tốt đẹp, Tổng Lãnh sự Lại Xuân Chiến khẳng định dù tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, quan hệ Việt Nam-Campuchia vẫn luôn được giữ gìn, củng cố, tăng cường và phát triển mạnh mẽ theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài,” vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Về quan hệ cấp địa phương, Tổng Lãnh sự Lại Xuân Chiến bày tỏ vui mừng khi 6 tỉnh trong khu vực lãnh sự (bao gồm Kampot, Kep, Koh Kong, Takeo, Kampong Speu và Preah Sihanouk) hết sức coi trọng quan hệ với các tỉnh đối tác phía Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh giáp biên hoặc có quan hệ kết nghĩa với nhau.

Theo Tổng Lãnh sự Lại Xuân Chiến, thời gian qua, hai bên đã tích cực triển khai các thỏa thuận đã đạt được. Tổng Lãnh sự tin tưởng rằng, sau quá trình sáp nhập các tỉnh thành tại Việt Nam, các đối tác hai bên sẽ nhanh chóng triển khai có hiệu quả và thiết thực các thỏa thuận hợp tác, trong đó có các chuyến thăm giữa lãnh đạo địa phương, đoàn thể, doanh nghiệp, mở rộng kết nối giao thương, đầu tư, du lịch. Qua đó, không chỉ góp phần quan trọng vào việc phát triển, mà còn góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai dân tộc.

Tại sự kiện, Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk, ông Mang Sineth, bày tỏ vui mừng và nhiệt nhiệt chúc mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, sự kiện lịch sử khắc ghi tinh thần đấu tranh anh dũng vì sự nghiệp chính nghĩa.

Thay mặt Hội đồng, Cơ quan hành chính, cán bộ viên chức, lực lượng vũ trang và người dân tỉnh Preah Sihanouk, ông Mang Sineth trân trọng gửi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân Việt Nam lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng và thành công.

Ông Mang Sineth, Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk (Campuchia) phát biểu phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, người đứng đầu Cơ quan hành chính tỉnh duyên hải Preah Sihanouk bày tỏ tình cảm ngưỡng mộ chân thành đối với tinh thần anh dũng và nỗ lực bền bỉ của nhân dân, quân đội Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của thực dân và đế quốc xâm lược cách đây 80 năm.

Ông Mang Sineth nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Việt Nam, cùng những thành tích đáng khâm phục của các cơ quan lập pháp, hành pháp và sự tham gia, đóng góp tích cực của người dân, đất nước Việt Nam đã đạt được những thành tựu phát triển đáng ghi nhận trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Qua đó, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế, đồng thời góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Theo Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk, được xây dựng trên nền tảng tôn trọng, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, mối quan hệ gắn bó giữa hai nước Campuchia-Việt Nam đã mang lại nhiều lợi ích cho đất nước và nhân dân hai nước.

Ông nhấn mạnh mối quan hệ này cũng góp phần quan trọng trong việc gìn giữ hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và thịnh vượng của khu vực, trên cơ sở phát huy tinh thần láng giềng tốt đẹp, bền vững lâu dài, vì lợi ích cao nhất của hai nước nói chung, cũng như tỉnh Preah Sihanouk và các tỉnh An Giang, Cà Mau, Hải Phòng của Việt Nam nói riêng.

Hòa chung không khí phấn khởi, hân hoan, tự hào cùng cả nước hướng về ngày lễ trọng đại của đất nước, trong những ngày cuối tháng Tám lịch sử này, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ngày 26/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Battambang tổ chức lễ kỷ niệm với sự tham dự của lãnh đạo các địa phương và cộng đồng người gốc Việt đang sinh sống, làm việc trên địa bàn 7 tỉnh thuộc khu vực lãnh sự ở Tây Bắc Campuchia, bao gồm Battambang, Pursat, Siem Reap, Banteay Meanchey, Oddar Meanchey, Pailin và Preah Vihear.

Trước đó, từ ngày 18-23/8, tại thủ đô Phom Penh, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia tổ chức chuỗi sự kiện chào mừng với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Trong số này, có chương trình tọa đàm với chủ đề “Hành trình 80 năm phát triển của Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Campuchia” diễn ra ngày 18/8.

Chương trình đã phác họa lại bức tranh tổng thể về chặng đường 8 thập niên bảo vệ độc lập, thống nhất và phát triển của Việt Nam, gắn với tiến trình phát triển của quốc gia láng giềng anh em Campuchia qua góc nhìn của các chuyên gia, học giả, trí thức sở tại.

Bên cạnh đó, trong hai ngày 21 và 22/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức thành công tiệc chiêu đãi đối ngoại trang trọng với sự tham dự của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen và chương trình mít tinh trọng thể chào mừng kỷ niệm 80 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9./.

