Tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Vương quốc Campuchia

Hòa chung không khí cả nước tưng bừng chào mừng những ngày lễ trọng đại của dân tộc, tối 21/8, tại thủ đô Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) với sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao Campuchia.

Tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam có Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Samdech Men Sam An; cùng các lãnh đạo cấp cao của CPP, Chính phủ Hoàng gia, Thượng viện và Quốc hội Campuchia.

Buổi lễ còn có sự tham dự của đông đảo khách mời quốc tế, đại diện các doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Campuchia.

Phát biểu chào mừng, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ đã ôn lại chặng đường 80 năm hào hùng của dân tộc Việt Nam kể từ ngày độc lập; đồng thời khẳng định những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 80 năm qua là những tiền đề quan trọng để đất nước Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng, giàu mạnh.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng cùng chung dòng sông Mekong, có lịch sử gắn bó bền chặt, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, kề vai sát cánh, giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc đấu tranh giành độc lập ở mỗi nước trước đây, cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển ngày nay.

Theo Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, quan hệ Việt Nam-Campuchia đã và đang được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài," mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Có thể khẳng định rằng quan hệ hai nước hiện nay phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, an ninh-quốc phòng, tới kinh tế, thương mại và đầu tư, y tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật và giao lưu nhân dân.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ khẳng định sự hiện diện của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen cùng các nhà lãnh đạo Campuchia tại buổi lễ kỷ niệm là minh chứng cho tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và tình cảm sâu sắc đối với nhân dân Việt Nam trong dịp kỷ niệm ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng với sự quyết tâm của hai bên, mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia sẽ được nâng lên một tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Đại sứ cũng bày tỏ hy vọng quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Campuchia sẽ ngày càng phát triển, hai nước sẽ ngày một thịnh vượng và giàu mạnh.

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt cho cơ quan lập pháp, hành pháp và nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Samdech Techo Hun Sen gửi lời chúc mừng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, khẳng định ngày Độc lập cách đây 80 năm không chỉ là bước ngoặt của dân tộc Việt Nam, mà đó là nguồn động lực thúc đẩy các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Campuchia, đứng lên đấu tranh giành độc lập từ chủ nghĩa thực dân.

Chủ tịch Thượng viện Samdech Hun Sen khẳng định Campuchia coi trọng mối quan hệ gắn bó và hợp tác toàn diện với Việt Nam, vốn đã và đang phát triển trên mọi lĩnh vực, mọi cấp độ, trên tinh thần “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài." Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1967, nhân dân hai nước luôn duy trì tình hữu nghị nồng ấm và quan hệ đối tác tốt đẹp.

Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Campuchia phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Trong bối cảnh quan hệ gắn bó và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển, ông Hun Sen bày tỏ luôn ghi nhớ sự ủng hộ lẫn nhau trong quá khứ, khi nhân dân Campuchia đã hy sinh và hỗ trợ Việt Nam trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, giành độc lập của Việt Nam, cũng như sự hy sinh của quân tình nguyện và nhân dân Việt Nam trong việc lật đổ và giải phóng nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng, ngăn chặn sự quay trở lại của chế độ diệt chủng, giúp Campuchia tái thiết đất nước. Ông nêu rõ: "Đây là chân lý lịch sử mà không một thế lực nào có thể lật lọng, thay đổi được."

Theo ông Hun Sen, quan hệ Việt Nam-Campuchia được xây dựng trên cơ sở tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau, đã mang lại lợi ích cho hai quốc gia và nhân dân hai nước, đồng thời góp phần quan trọng vào việc duy trì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và thịnh vượng trong khu vực.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia đánh giá cao việc duy trì mối quan hệ nồng ấm thông qua các chuyến thăm và trao đổi đoàn ở tất cả các cấp, cả các cơ quan lập pháp, hành pháp và giao lưu nhân dân hai nước, đồng thời bày tỏ vui mừng nhận thấy hợp tác toàn diện giữa hai nước đã phát triển ổn định trên tất cả các lĩnh vực.

Hướng tới tương lai, Chủ tịch Thượng viện Campuchia bày tỏ hy vọng hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong một số lĩnh vực quan trọng, bao gồm quốc phòng, an ninh, giáo dục, y tế, năng lượng, du lịch, văn hóa, khoa học, công nghệ, góp phần quan trọng vào việc duy trì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và thịnh vượng trong khu vực và thế giới.

Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí hân hoan, thắm tình hữu nghị, đoàn kết với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, ca ngợi quê hương đất nước và quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia.

Đặc biệt, các quầy giới thiệu, quảng bá du lịch, sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia tại buổi lễ góp phần tạo nên không gian giao lưu sinh động, giới thiệu những cơ hội, tiềm năng hợp tác thương mại, đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác Campuchia và bạn bè quốc tế./.

