80 năm Quốc khánh: Lào chúc mừng Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, từ ngày 19-20/8, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đã đón tiếp các đoàn đại diện các cơ quan, bộ, ngành trung ương và chính quyền địa phương Lào đến chúc mừng nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).



Trong không khí thắm tình hữu nghị, đại diện các cơ quan, bộ, ngành trung ương và chính quyền địa phương Lào đã gửi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tới Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng phu nhân và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán những lời chúc mừng nồng nhiệt, tốt đẹp nhất; nhấn mạnh nhân dân hai nước Lào-Việt Nam đã kề vai sát cánh trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, từ chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu năm 1954 cho đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Hàng chục nghìn chiến sỹ, những người con ưu tú của cả hai dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do. Sự “kề vai sát cánh” ấy đã hình thành nên mối quan hệ đoàn kết chiến đấu đặc biệt, hiếm có trong lịch sử thế giới, trở thành tài sản vô giá và là quy luật tồn tại, phát triển của cả hai nước.



Đại diện các cơ quan, bộ, ngành trung ương và chính quyền địa phương Lào cũng đánh giá cao những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong suốt 80 năm qua, đặc biệt là từ khi tiến hành công cuộc Đổi mới năm 1986.

Từ một đất nước nghèo nàn, chịu nhiều hậu quả nặng nề của chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên thành một quốc gia tiến bộ, hiện đại, có nền kinh tế lớn thứ 33 thế giới và thuộc nhóm tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu.

Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư quốc tế; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Bên cạnh đó, Việt Nam còn khẳng định vai trò và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.



Các đại diện phía Lào khẳng định với tư cách là những người bạn, người đồng chí thân thiết cùng chung lý tưởng cách mạng, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn dõi theo, chia sẻ và đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được; khẳng định đây không chỉ là niềm tự hào chung mà còn là nguồn động viên to lớn, là nhân tố quan trọng để nhân dân Lào tiếp tục vững bước trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.



Đáp lại tình cảm chân thành của các bạn Lào, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm và những lời chúc mừng nồng nhiệt mà các cơ quan, bộ, ngành trung ương và chính quyền địa phương của Lào đã dành cho Việt Nam nói chung và cho Đại sứ quán Việt Nam tại Lào nói riêng.



Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam và Lào luôn đồng hành, chia ngọt sẻ bùi, sát cánh cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Mối quan hệ thủy chung, son sắt đó tiếp tục được vun đắp trong hiện tại và sẽ ngày càng phát triển bền chặt trong tương lai.



Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cũng thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 do Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu bước ngoặt của dân tộc Việt Nam, vì vậy các hoạt động kỷ niệm trong và ngoài nước đều được chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng, qua đó thể hiện tầm vóc và ý nghĩa vĩ đại của các sự kiện, đồng thời nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của bạn bè quốc tế.



Các buổi tiếp đón diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, gắn bó, thể hiện tình cảm sâu nặng và mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, trong sáng giữa Việt Nam và Lào, hai dân tộc luôn kề vai sát cánh, cùng nhau phấn đấu vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân mỗi nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới./.

Tăng cường hợp tác xây dựng Đảng giữa Việt Nam và Lào Hai Ban Tổ chức Trung ương Việt Nam và Lào nhất trí tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm về sắp xếp tổ chức bộ máy, phát triển đảng viên và kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, phù hợp với yêu cầu mới.