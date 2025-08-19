Tăng cường hợp tác xây dựng Đảng giữa Việt Nam và Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 19/8 tại thủ đô Vientiane, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào của Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn, đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Boudsadi Thanameung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn.

Cùng tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm. Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau một số kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và tình hình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước thời gian qua.

Trong bối cảnh hai Đảng đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc, hai bên nhất trí cho rằng việc Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phân công Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Đoàn sang trao đổi, làm việc với Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung và giữa hai Ban nói riêng.

Quang cảnh Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Nguyễn Thành Tâm đã chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tới lãnh đạo và toàn thể cán bộ, đảng viên Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm khẳng định chuyến công tác là dịp để hai bên trao đổi sâu hơn về công tác tổ chức, xây dựng Đảng, đặc biệt là việc sắp xếp tổ chức bộ máy, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hai bên cũng chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, phát triển đảng viên và kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, phù hợp với yêu cầu mới.

Về phía bạn Lào, đồng chí Boudsadi Thanameung đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa hai Ban Tổ chức Trung ương thời gian qua, đồng thời thông tin về những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, trong đó có công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lào Boudsadi Thanameung phát biểu tại Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Cuộc hội đàm diễn ra trong không khí chân thành, hữu nghị, thắm tình đồng chí anh em, thể hiện quyết tâm của hai Ban trong việc tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, góp phần thiết thực vào việc củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào lần này, Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam còn có buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Viêng Chăn trong ngày 20/8 và chào xã giao Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lào ngày 21/8 trước khi về nước./.

