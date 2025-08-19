Báo Pasaxon: Thành công của Cách mạng tháng Tám là động lực xây dựng đất nước

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025), ấn phẩm điện tử của Báo Pasaxon - cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - ngày 18/8 đã đăng bài viết với tiêu đề “Thành công của Cách mạng Tháng Tám là động lực cho công cuộc xây dựng đất nước.”

Mở đầu bài báo nhắc lại 80 năm trước, người dân Việt Nam đã đồng loạt đứng lên chống quân xâm lược, làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, giành lại chính quyền về tay nhân dân.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là động lực cho những thành tựu của Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đây là một trong những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ 20.

Theo bài viết, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân Việt Nam từ nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã chứng minh sự thực hiện đúng đắn đường lối, sự lãnh đạo sáng suốt và tầm nhìn chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thành công của Cách mạng Tháng Tám đã khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Báo Pasaxon nhấn mạnh trong 80 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực. Quy mô và tiềm lực kinh tế tăng lên nhanh chóng, Việt Nam phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Đặc biệt, sau 39 năm đổi mới (1986-2025), “chưa bao giờ Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.” Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, đạt tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, đời sống nhân dân được nâng cao. Độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững.

Những thành tựu lịch sử này là minh chứng cho Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, minh chứng cho sự đoàn kết, ý chí kiên cường và kỳ vọng ngày càng cao của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc bài báo nhấn mạnh, 80 năm trước, trong không khí hào hùng của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã chung sức, quyết tâm lập nên những thành tựu vĩ đại, mở ra con đường cách mạng mới, thời đại mới cho dân tộc Việt Nam anh hùng./.

