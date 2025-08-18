Sử thi của nhân dân Việt Nam được viết lên từ sự lãnh đạo của Đảng

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong nhiều sử thi do nhân dân Việt Nam sáng tác và cuộc cách mạng này đã làm thay đổi cục diện ở Việt Nam, ở Đông Dương thuộc Pháp lúc bấy giờ cũng như đối với các chế độ thực dân trên thế giới.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), ông Fredesmán Turró González - nguyên Đại sứ Cuba tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam - đánh giá Cách mạng tháng Tám là một đóng góp quan trọng của nhân dân Việt Nam vào cuộc đấu tranh giành độc lập và hoàn toàn độc lập của các thuộc địa. Cách mạng Tháng Tám, hay còn gọi là Khởi nghĩa tháng Tám, thể hiện sự táo bạo của Đảng Cộng sản Đông Dương lúc bấy giờ, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo khác.

Hội nghị toàn quốc của Đảng được tổ chức tại Tân Trào từ ngày 14-15/8/1945 kết luận rằng tất cả các điều kiện khách quan và chủ quan đã sẵn sàng để tiến hành một cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phátxít Nhật trước khi quân Đồng minh tiến vào Đông Dương.

Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam nhấn mạnh Cách mạng Tháng Tám cũng dạy chúng ta tầm quan trọng của sự đoàn kết trong Đảng và các nhà lãnh đạo, cũng như sự cần thiết phải liên tục nghiên cứu và phân tích các điều kiện khách quan và chủ quan để xác định hành động cần thực hiện trong từng thời điểm. Theo nghĩa này, Cách mạng Tháng Tám đã để lại một bài học vô cùng quý giá.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã dẫn đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cách đây 80 năm (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên bố độc lập của Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập. Lần đầu tiên, người Việt Nam được sống trên một đất nước độc lập, có chủ quyền và được hưởng đầy đủ các quyền. Lần đầu tiên ở Đông Nam Á, một nền dân chủ và cộng hòa nhân dân đã xuất hiện.

Tuy nhiên, nhân dân Việt Nam đã phải tiếp tục đấu tranh, không phải để giành độc lập và chủ quyền, mà là để bảo vệ đất nước khỏi sự xâm lược của nước ngoài.

Theo ông González, trong 80 năm qua xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, Việt Nam đã đạt được những thắng lợi quan trọng trên mọi lĩnh vực. Việt Nam đã đánh bại mọi kẻ thù đe dọa nền độc lập và chủ quyền, tạo nên chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975, thống nhất đất nước sau những năm dài chiến tranh.

Ông Fredesmán Turró González, nguyên Đại sứ Cuba tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam, trả lời phỏng vấn TTXVN. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam bày tỏ rất ấn tượng về những thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam, đặc biệt là sau khi tổ chức Đại hội Đảng lần thứ VI. Không giáo điều và thích nghi với thực tế đất nước, Việt Nam đã có những chuyển đổi về tư tưởng và cơ cấu, không chỉ giúp Việt Nam thoát khỏi tình hình khó khăn giữa những năm 1980 mà còn đạt được những thành tựu kinh tế-xã hội đáng kể, có thể coi là đột phá và đang đưa nền kinh tế Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất thế giới, với tốc độ tăng trưởng hằng năm cao.

Trong nửa đầu năm nay, GDP tăng trưởng 7,52%, tạo điều kiện thuận lợi để đạt mức tăng trưởng hằng năm trên 8% trong năm nay và những năm tiếp theo.

Mức sống của người dân đã được cải thiện và tiếp tục cải thiện ổn định. Dự kiến, Việt Nam sẽ sớm gia nhập nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình khá. Việt Nam cũng được coi là một tấm gương trong cuộc đấu tranh xóa đói giảm nghèo.

Ông González đánh giá những thành tựu kinh tế và sự năng động trong tăng trưởng, sự tham gia tích cực vào nền kinh tế toàn cầu, ngoại giao hòa bình và đối tác, cùng với sự tham gia ngày càng tăng của Việt Nam vào các diễn đàn và sự kiện quốc tế đã nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, đưa Việt Nam trở thành một nhân tố quan trọng trong chính trị toàn cầu. Việt Nam có uy tín cao, được cộng đồng quốc tế ngưỡng mộ và tôn trọng.

Ông González nhấn mạnh sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là chìa khóa cho mọi thắng lợi của nhân dân Việt Nam, cả trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế. Sự lãnh đạo của Đảng là yếu tố quyết định và những thắng lợi của Việt Nam gắn liền với sự lãnh đạo đó.

Chính vì thế, Đảng luôn có uy tín và quyền lực trong nhân dân, còn nhân dân Việt Nam hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, tin tưởng rằng chỉ có Đảng mới có khả năng lãnh đạo đất nước đạt được những thắng lợi mới trên con đường xây dựng một đất nước phát triển, hiện đại và phồn vinh./.

