Khai mạc chương trình “Lãnh đạo cao cấp” dành cho cán bộ Lào

Sáng 23/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp cùng trường Chính sách công và Quản lý Fulbright thuộc Đại học Fulbright Việt Nam tổ chức khai mạc Chương trình Lãnh đạo cao cấp dành cho cán bộ lãnh đạo trung ương và địa phương Lào (LELP) 2026.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; ông Maythong Thammavongsa, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào; đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng dự lễ khai mạc chương trình.

Phát biểu chúc mừng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà cho rằng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại học Fulbringht Việt Nam và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình Lãnh đạo cao cấp dành cho cán bộ lãnh đạo trung ương và địa phương của Lào là hoạt động ý nghĩa quan trọng, mở ra một diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao. Đây là nơi các nhà hoạch định chính sách, cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp của Lào sẽ cùng với chuyên gia, học giả hàng đầu của Đại học Fulbright Việt Nam trao đổi, thảo luận về những chủ đề thiết thực đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Lào.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ tin tưởng thông qua những phiên thảo luận chuyên đề sâu sắc, ý kiến trao đổi thực chất, cuộc khảo sát thực tế hiệu quả, cán bộ lãnh đạo trung ương và địa phương của Lào sẽ được cung cấp những góc nhìn đa dạng, thông tin tham khảo có giá trị, góp phần hỗ trợ xây dựng chính sách cụ thể nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước Lào đề ra tại Đại hội lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Chương trình cũng là minh chứng sinh động và là biện pháp thiết thực góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược” giữa Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Sự kiện góp phần khẳng định vai trò tích cực của Thành phố Hồ Chí Minh, với vị thế là trung tâm kinh tế-tài chính, đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam, luôn là nhịp cầu kết nối, tuyến đầu hợp tác, sẵn sàng đồng hành với các địa phương của Lào trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh; chung tay vun đắp tình hữu nghị vĩ đại giữa hai dân tộc.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Maythong Thammavongsa cảm ơn Chính phủ Việt Nam và Đại học Funbright Việt Nam đã tổ chức chương trình bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ quản lý cao cấp của Lào. Các nội dung trong chương trình có ý nghĩa thiết thực và quan trọng cấp bách đối với sự phát triển của Lào trong tương lai, nhất là trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang có những biến động phức tạp, khó lường như hiện nay.

Chương trình là một minh chứng điển hình cho tình hữu nghị tốt đẹp giữa Lào và Việt Nam trong việc hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai; góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, đối tác chiến lược đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng bền chặt, mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi nước trong tương lai.

Ông Maythong Thammavongsa, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào, thay mặt các học viên phát biểu tại lễ khai mạc chương trình. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Thứ trưởng Maythong Thammavongsa chúc mừng những thành quả tích cực của Việt Nam đã đạt được trên các lĩnh vực trong thời gian qua, nhất là về phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao vị thế trên trường quốc tế, những thành công của Việt Nam sẽ là bài học quý báu và là nguồn động lực quan trọng cho Lào trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh. Nội dung chương trình với các lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, phát triển công nghiệp số… sẽ góp phần nâng cao quan điểm, nhận thức, tư duy của cán bộ Lào và vận dụng sáng tạo trong thực tiễn công tác lãnh đạo, triển khai chính sách để xây dựng, phát triển đất nước Lào.

Chương trình Lãnh đạo Cao cấp dành cho cán bộ lãnh đạo trung ương và địa phương Lào (LELP) 2026 do Bộ Ngoại giao cùng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Đại học Fulbright Việt Nam tổ chức từ ngày 23-28/3 tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác của Việt Nam.

Chương trình được thiết kế như một diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao dành cho các nhà hoạch định chính sách, cán bộ quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp cao cấp của Lào.

Trên cơ sở phân tích thực tiễn kinh tế-xã hội của Lào trong bối cảnh quốc tế và tham chiếu kinh nghiệm đổi mới của các quốc gia khu vực, đặc biệt là Việt Nam, chương trình hướng tới hỗ trợ chuyển hóa các mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước Lào tại Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vào tháng 1/2026, thành các lựa chọn chính sách và chương trình hành động khả thi, hiệu quả./.

