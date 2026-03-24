Thành phố Hồ Chí Minh: Khống chế nhanh vụ cháy tại công ty hóa chất

Tối 24/3, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) đã khống chế kịp thời vụ cháy xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Home Textile Kanglefu Việt Nam (số 720, đường DX-007, khu phố Định Hòa 3, phường Chánh Hiệp), hạn chế thiệt hại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 20 phút ngày 24/3, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 nhận tin từ người dân báo cháy tại công ty có địa chỉ số 720, đường DX-007, khu phố Định Hòa 3, phường Chánh Hiệp.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 30 điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường; đồng thời huy động các đội khu vực 31, 32 và lực lượng Phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tại các khu công nghiệp lân cận tham gia chữa cháy.

Đám cháy xảy ra trên diện tích khoảng 200m2, chất cháy chủ yếu là hóa chất, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan. Lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường sau ít phút và khống chế đám cháy vào khoảng hơn một tiếng sau đó.

Đến tối cùng ngày (24/3), công tác dập tàn, làm mát tiếp tục được triển khai, ngăn chặn nguy cơ cháy bùng phát trở lại.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

