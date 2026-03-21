Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách các cơ sở không đảm bảo yêu cầu phòng cháy

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách các cơ sở trên địa bàn không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và không có khả năng khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động, trước khi Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có hiệu lực thi hành.

Danh sách này bao gồm nhiều loại hình cơ sở như khách sạn, nhà hàng, phòng khám, cao ốc văn phòng và doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Đáng chú ý có Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển Diplomat (74 Hai Bà Trưng), Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà hàng khách sạn Biểu Tượng Sài Gòn (65-67 Hai Bà Trưng), Công ty Trách nhiệm hữu hạn khách sạn ASEAN Ruby Center Point (46-48 Mạc Thị Bưởi), Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại khách sạn Âu Lạc (87-91 Hồ Tùng Mậu), Công ty Trách nhiệm hữu hạn bất động sản Ân Nam (16-18 Hai Bà Trưng)…

Ngoài ra, danh sách còn có các cơ sở y tế như: Chi nhánh Công ty Cổ phần Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn-Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi Họng Sài Gòn (6-8 Trịnh Văn Cấn), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện quốc tế Vineyes (49 Mạc Đĩnh Chi), Phòng khám A Nova Care (190 Nguyễn Văn Thủ), cùng một số doanh nghiệp và cao ốc văn phòng như: PVFCCo Tower (43 Mạc Đĩnh Chi), Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc Việt (68 Nguyễn Huệ), Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella (tầng 21-22, số 172-174 Ký Con).

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ sở nêu trên thuộc diện không đảm bảo yêu cầu phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại thời điểm đưa vào hoạt động và hiện không có khả năng khắc phục đầy đủ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Việc công bố danh sách nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước; đồng thời làm cơ sở để các cơ quan chức năng hướng dẫn, giám sát việc khắc phục, nâng cao an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các công trình này.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn người dân cách chữa cháy khi có sự cố xảy ra. (Ảnh: Linh Sơn/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân Thành phố cho biết, sau khi các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành ban hành quy định cụ thể về phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao an toàn đối với các công trình không đảm bảo yêu cầu, các đơn vị liên quan như: Công an Thành phố, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ căn cứ vào quy định này để hướng dẫn các cơ sở triển khai thực hiện.

Cụ thể, người đứng đầu các cơ sở phải căn cứ hiện trạng kiến trúc, kết cấu, công năng sử dụng, hệ thống thiết bị và dây chuyền sản xuất để lựa chọn, trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp nhằm nâng cao mức độ an toàn theo quy định.

Đồng thời, các cơ sở phải xây dựng lộ trình khắc phục theo quy định tại Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ "Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ."

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo về Công an Thành phố để tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Việc công bố danh sách các cơ sở không đảm bảo yêu cầu phòng cháy, chữa cháy được đánh giá là động thái nhằm siết chặt quản lý, phòng ngừa nguy cơ cháy nổ, đặc biệt tại các khu vực trung tâm với mật độ dân cư và hoạt động kinh doanh cao; góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn./.

Nguy cơ cháy nổ từ nhà ở kết hợp kinh doanh: Công an Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra yêu cầu cấp thiết Trong bối cảnh các mô hình nhà ở, nhà cho thuê kết hợp sản xuất kinh doanh và cơ sở lưu trú phát triển mạnh mẽ tại Thành phố Hồ Chí Minh, nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn ngày càng trở nên đáng báo động.