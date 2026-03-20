Lâm Đồng: Rơi từ giàn giáo khiến ba người thương vong

Ngày 20/3, tại công trình xây dựng Trường học thuộc tổ dân phố Tân Tiến, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra một vụ tai nạn lao động làm 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Khoảng 11 giờ 15 phút cùng ngày (20/3), khi các công nhân xây dựng đang thi công hạng mục Nhà lớp học 8 phòng và hạ tầng kỹ thuật của Trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh thì bất ngờ có 3 người bị rơi từ giàn giáo xuống đất.

Vụ tai nạn khiến anh Đ.V.L (43 tuổi, trú xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) tử vong; anh L.V.K (31 tuổi) và anh T.N.T (27 tuổi, cùng trú tại xã Hòa Thịnh) bị đa chấn thương.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, chủ đầu tư dự án đã chỉ đạo nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông (phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng). Hiện, sức khỏe 2 nạn nhân bị thương đã tương đối ổn định.

Được biết, dự án Nhà lớp học 8 phòng và hạ tầng kỹ thuật của Trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Gia Nghĩa làm chủ đầu tư.

Nhà thầu thi công là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Xây dựng Vạn Thịnh Đắk Nông; nhà thầu giám sát là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hoàng Thạch Đắk Nông (đều có trụ sở tại tỉnh Lâm Đồng).

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ./.

