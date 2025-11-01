Xã hội

Hải Phòng: Sập giàn giáo công trình tư nhân trong đêm, 2 người tử vong

Vụ sập giàn giáo đêm 1/11 tại một công trình tư nhân ở Hải Phòng đã khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương, đang được điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hoàng Ngọc
Khu vực xảy ra vụ việc. (Nguồn: Page Hải Phòng)
Khu vực xảy ra vụ việc. (Nguồn: Page Hải Phòng)

Khoảng 0 giờ ngày 1/11, tại khu vực lô 30, đường Lê Hồng Phong, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng xảy ra vụ sập giàn giáo làm 3 người thương vong.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Gia Viên, vào thời điểm trên, công trình nhà tư nhân thuộc khu vực lô 30 có thợ đang thi công tầng 2.

Để thi công kịp tiến độ, nhà thầu xây dựng đã cho tăng ca.

Tới thời điểm 0 giờ, giàn giáo bất ngờ sập đổ làm 2 thợ tử vong và 1 thợ bị thương. Đây là khu vực chưa có số nhà.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Sập giàn giáo #Hải Phòng #thợ tử vong TP. Hải Phòng
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đồi Móng ngựa ở xã Mù Cang Chải trải dài trên triền đồi, mềm mại và uyển chuyển như những dải lụa vàng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Mãn nhãn với mùa vàng rực rỡ ở Mù Cang Chải

Hằng năm, tháng 9-10 là thời điểm đẹp nhất trong năm khi những thửa ruộng bậc thang ở các xã Mù Cang Chải, Púng Luông (tỉnh Lào Cai) chuyển màu vàng óng, rực rỡ cả núi rừng Tây Bắc.

Lực lượng tình nguyện và các nhà hảo tâm tích cực tham gia công tác vận chuyển lương thực, thực phẩm, nước uống cho đồng bào. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Sức mạnh của đoàn kết, của tình người Việt Nam

Dù khốc liệt trong "tứ nguy nan" nhưng mưa lũ không thể cuốn đi niềm tin vào sự đùm bọc của đồng bào, bàn tay ấm của lực lượng cứu hộ, sự sẻ chia của cả nước, hơn hết là niềm tin vào Đảng, Nhà nước.