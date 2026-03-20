Chợ xây xong sau gần 3 năm vẫn “cửa đóng then cài”

Được đầu tư xây dựng 4 tỷ đồng và hoàn thành xây dựng giữa năm 2023, nhưng Điểm Thương mại-Dịch vụ Hải Sơn (người dân địa phương thường gọi là chợ Hải Sơn), thuộc xã Nam Hải Lăng (xã Hải Sơn cũ) tỉnh Quảng Trị, lại đang rơi vào tình trạng “cửa đóng then cài” vắng bóng tiểu thương, không hoạt động mua bán.

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 19/3, chợ Hải Sơn không hàng hóa, không người mua bán, một số hạng mục bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp. Tuyến đường dẫn vào chợ vẫn là đường đất, trời có nắng thì bụi mù mịt, trời mưa thì lầy lội, khiến việc tiếp cận chợ trở nên khó khăn. Cảnh vắng lặng của chợ Hải Sơn khá trái ngược với vị trí của chính chợ này. Cụ thể, chợ Hải Sơn có vị trí khá thuận lợi cho giao thương, khi nằm gần Quốc lộ 1A, gần khu dân cư.

Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, người dân địa phương, chia sẻ, chợ xây dựng xong mà không sử dụng thì rất lãng phí. Người dân chúng tôi mong chính quyền có hướng giải quyết sớm.

Khu chợ trong tình trạng “cửa đóng then cài” vắng lặng, không hàng hóa, không người mua bán, một số hạng mục bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Điểm Thương mại-Dịch vụ Hải Sơn có quy mô gần 5.000 m² gồm khu chợ chính, khu chợ cá và các hạng mục phụ trợ như nhà vệ sinh, khu xử lý rác thải và sân bê tông.

Đây là công trình thuộc tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ năm 2021-2025, có tổng mức đầu tư 4 tỷ đồng, được huy động từ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 1 tỉ đồng; ngân sách xã thông qua đấu giá đất 2,9 tỷ đồng; phần còn lại do nhân dân đóng góp. Công trình do Ủy ban Nhân dân xã Hải Sơn cũ làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2021-2023.

Hoàn thành từ giữa năm 2023, chợ Hải Sơn được xem là một trong những tiêu chí quan trọng nhằm hoàn thiện hạ tầng thương mại nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân buôn bán, trao đổi hàng hóa. Thế nhưng, ngay từ bước đầu đưa vào khai thác, công trình đã gặp “nút thắt.”

Tháng 9/2023, xã Hải Sơn cũ tổ chức đấu giá 22 lô quầy trong chợ với tổng giá khởi điểm hơn 629 triệu đồng, trong thời hạn 5 năm; mức giá mỗi lô từ 16,2-39,6 triệu đồng nhưng lại không có tiểu thương nào tham gia đấu giá. Do đó, khu chợ không hoạt động.

Nhiều hạng mục bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp, các chi tiết kim loại hoen gỉ. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đang khẩn trương tìm giải pháp để “đánh thức” công trình.

Ông Trần Hữu Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Hải Lăng cho biết, địa phương đang xây dựng phương án tổ chức đấu giá lại các lô quầy trong tháng 4/2026. Trong trường hợp tiếp tục không thành công sau hai lần đấu giá, chính quyền sẽ xem xét chuyển đổi công năng của công trình.

“Có thể chuyển sang làm dịch vụ như nhà hàng, tổ chức tiệc cưới hoặc các mô hình phù hợp khác. Quan điểm của địa phương là phải đưa công trình vào sử dụng, tránh lãng phí và phát huy hiệu quả cao nhất. Cùng với đó, xã cũng đang triển khai kế hoạch bê tông hóa tuyến đường dẫn vào điểm thương mại dịch vụ Hải Sơn kết nối với trục giao thông chính của địa phương. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm cải thiện điều kiện tiếp cận, tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương, buôn bán trong thời gian tới” - ông Bắc nhấn mạnh./.

