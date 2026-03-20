Tháng Thanh niên 2026: Công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa có quyết định về việc công nhận Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025.

Danh sách 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 gồm: Lê Kiến Thành, lĩnh vực học tập; Phạm Anh Tuấn, lĩnh vực nghiên cứu khoa học; Đặng Thị Lệ Hằng, lĩnh vực nghiên cứu khoa học; Nguyễn Chí Đông, lĩnh vực lao động sản xuất; Phạm Chí Nhu, lĩnh vực kinh doanh-khởi nghiệp; Đoàn Văn Chí, lĩnh vực quốc phòng; Trần Quốc Khánh, lĩnh vực an ninh trật tự; Nguyễn Đình Bắc, lĩnh vực thể dục thể thao; Nguyễn Thị Hòa (Hòa Minzy), lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; Mùa A Thi, lĩnh vực hoạt động xã hội.

Danh sách 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025 gồm: Trần Minh Hoàng, lĩnh vực học tập; Nguyễn Lương Thái Duy, lĩnh vực học tập; Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh, lĩnh vực nghiên cứu khoa học; Lê Thị Hồng, lĩnh vực kinh doanh – khởi nghiệp; Nguyễn Văn Thành, lĩnh vực quốc phòng; Nguyễn Hữu Dũng, lĩnh vực an ninh trật tự; Nguyễn Thị Hương, lĩnh vực thể dục thể thao; Phương Mỹ Chi, lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; Nguyễn Đức Phúc, lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Theo Ban tổ chức, sau vòng họp lần thứ nhất, 19 đề cử tiêu biểu đã được lựa chọn vào vòng bình chọn trực tuyến. Công tác thẩm định hồ sơ được triển khai chặt chẽ qua nhiều kênh, bảo đảm các đề cử có lý lịch rõ ràng, thành tích chính xác, không có khiếu nại, khiếu kiện.

Tại phiên họp lần hai, các thành viên Hội đồng đã phân tích, so sánh, đánh giá toàn diện từng hồ sơ trên tinh thần khách quan, công bằng, qua đó thống nhất lựa chọn những gương mặt tiêu biểu nhất.

Hoạt động bình chọn trực tuyến diễn ra từ 8 giờ ngày 3/3 đến 24 giờ ngày 16/3 thu hút hơn 96 triệu lượt bình chọn. Kết quả bình chọn là kênh tham khảo để Hội đồng xem xét, quyết định.

Năm 2025, Ban tổ chức nhận được 145 hồ sơ đề cử từ 37 đơn vị trên cả nước, trải rộng trên 10 lĩnh vực. Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 dự kiến diễn ra vào tối 25/3 tại Hà Nội.

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhằm tôn vinh những thanh niên không quá 35 tuổi có thành tích xuất sắc, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng; qua đó góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, lao động, sáng tạo trong thanh thiếu nhi và phát triển nguồn nhân lực trẻ cho đất nước./.

