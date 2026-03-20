Chuyến thăm của Thủ tướng tới Nga: Gắn kết kiều bào, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt

Trước thềm chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Liên bang Nga từ ngày 22-25/3, phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng về kỳ vọng của kiều bào đối với chuyến thăm.

Nhân dịp này, ông Đỗ Xuân Hoàng cũng chia sẻ một số đóng góp với tư cách là lãnh đạo một doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu lớn, có kinh nghiệm lâu năm tại thị trường Nga.

Ông Đỗ Xuân Hoàng cho biết người Việt Nam định cư tại Liên bang Nga đã sang đến thế hệ thứ ba nhưng vẫn gắn kết sâu nặng với quê hương và đây là nét đặc trưng của toàn thể cộng đồng. Việt Nam không chỉ là cội nguồn mà còn là Tổ quốc và quan trọng hơn là tương lai của con cháu người Việt tại Liên bang Nga.

Các thế hệ người Việt tại đây luôn tự hào với lịch sử vinh quang của dân tộc, vui mừng với những thành tựu đất nước đã đạt được và hy vọng vào tương lai tốt đẹp của dân tộc.

Dù sống và làm việc tại nước ngoài nhưng từ tận đáy lòng, hơn 80.000 người Việt Nam tại Liên bang Nga vẫn luôn hướng về quê hương, cùng cầu mong cho Tổ quốc sự ổn định, yên bình và thịnh vượng.

Trong những năm gần đây, trước những "thay da, đổi thịt" mạnh mẽ của đất nước và vị thế quốc tế lớn mạnh của Việt Nam trên trường quốc tế, mỗi thành viên trong cộng đồng đều cảm nhận rõ mình là một phần, một "giọt nước" trong dòng chảy cuồn cuộn của sự phát triển chung.

Trong tổng thể đó, sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam và cuộc Bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp vừa qua được bà con đặc biệt quan tâm, theo dõi.

Cũng theo ông Đỗ Xuân Hoàng, Đại hội Đảng và các hoạt động ngay sau Đại hội đã tạo ra tinh thần đổi mới, không khí khẩn trương, nghiêm túc và lan tỏa quyết tâm mãnh liệt của dân tộc trên hành trình đi tới sự cường thịnh. Cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga cảm nhận rõ những bước đi mạnh mẽ và quyết đoán đó trong việc đổi mới thể chế và quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, mở rộng tầm nhìn chính sách, thực hiện các nỗ lực ngoại giao cân bằng và hiệu quả, cũng như những thành tựu trong tự chủ năng lực quốc phòng... Những điều này góp phần củng cố tình cảm và ý chí của người Việt tại Nga, thúc đẩy mong muốn tích cực tham gia hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa đáp ứng nguyện vọng gắn kết và cống hiến của cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga.

Trong cuộc trao đổi, ông Đỗ Xuân Hoàng cũng chỉ ra rằng nhân tố quan trọng thúc đẩy cộng đồng phát triển và hội nhập chính là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các hoạt động thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ toàn diện với Nga trên mọi mặt chính trị, ngoại giao, văn hóa-giáo dục, kinh tế, trong đó có các chuyến thăm cấp cao.

Chuyến thăm của người đứng đầu Chính phủ cùng với sự tháp tùng của lãnh đạo các bộ, ngành luôn đặt ra nhiệm vụ quan trọng cho tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Vì thế, ông Xuân Hoàng tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy xây dựng chính sách để tạo môi trường thuận lợi hơn nữa cho kết nối doanh nghiệp và các địa phương của hai nước, tháo gỡ rào cản thương mại và đầu tư song phương, đồng thời tạo điều kiện tiếp tục nâng cao vị thế của các tổ chức, hội đoàn người Việt ở Nga, qua đó giúp bà con xây dựng địa vị pháp lý vững chắc, ổn định, làm cơ sở cho phát triển và hội nhập ngày càng sâu rộng vào xã hội Nga.

Ngoài ra, việc kết nối mạnh mẽ và thay đổi chính sách kịp thời cũng sẽ giúp phát hiện và nuôi dưỡng các nhân tố mới, các tiềm năng phát triển mới để bà con kiều bào có thể đóng góp được nhiều hơn cho quê hương, đất nước.

Với kinh nghiệm lãnh đạo một doanh nghiệp lớn có uy tín tại Nga, ông Đỗ Xuân Hoàng chỉ ra một số đặc thù mà Việt Nam có thể và cần khai thác tại Liên bang Nga. Thứ nhất là nhu cầu thu hút đầu tư vào sản xuất nội địa tại Nga đang tăng rất mạnh và thứ hai là nhu cầu về lao động, kể cả lao động phổ thông, cũng đang tăng nhanh. Đây thực sự là những cơ hội cho doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam tiến vào thị trường Nga, đặc biệt là những lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh như may mặc, da giày, nông sản, thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, du lịch, sản xuất và gia công hàng hóa tiêu dùng…

Để tận dụng tốt các cơ hội đó, ông Hoàng cho rằng nên nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc như dỡ bỏ hạn chế trong phương thức thanh toán, vận tải, tần suất chuyến bay thẳng... để hướng tới một nền tảng khai thác thị trường lâu dài, từng bước đưa hàng hóa chất lượng của Việt Nam vào hệ thống phân phối của nước sở tại.

Ông Đỗ Xuân Hoàng nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga luôn có niềm tin sâu sắc rằng, với sự chăm lo, vun đắp của lãnh đạo các cấp, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Liên bang Nga sẽ có những bước phát triển mới, đáp ứng lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước./.

