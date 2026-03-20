Hồi sinh “vùng khuyết” hộp sọ cho người đàn ông 40 tuổi sau tai nạn

Ngày 20/3, Bệnh viện Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) Cơ sở Linh Đàm thông tin, các bác sỹ của bệnh viện thực hiện thành công ca phẫu thuật tạo hình hộp sọ cho một nam bệnh nhân, mở ra hy vọng trở lại cuộc sống bình thường.

Bệnh nhân T.V.C (40 tuổi, quê Ninh Bình) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng vào tháng 12/2025, đã khiến anh bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Để giữ lại mạng sống, các bác sỹ lúc đó đã phải thực hiện phẫu thuật mở hộp sọ giải áp khẩn cấp.

Cứu được tính mạng, nhưng bệnh nhân C. phải đối mặt với di chứng nặng nề. Suốt 3 tháng qua, vùng đầu bên trái của C. lõm sâu xuống, đi đâu cũng phải đội mũ vì tự ti. Không chỉ vậy, cánh tay phải của bệnh nhân cứ yếu dần, làm việc gì cũng khó khăn.

Ngày 17/3, anh C. nhập viện trong tình trạng khuyết sọ bán cầu trái diện rộng, cơ lực tay phải chỉ còn 4/5.

Ngày 19/3, ekip bác sỹ phẫu thuật đã vá khuyết sọ cho bệnh nhân C. Ca mổ diễn ra trong khoảng 1 tiếng rưỡi với kỹ thuật tạo hình hộp sọ. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sỹ tiến hành bóc tách da và cơ thái dương, bộc lộ màng cứng vùng khuyết sọ, sau đó đặt vật liệu nhân tạo vào vị trí khuyết, căn chỉnh sao cho vừa vặn và đạt độ thẩm mỹ tối đa, với phương châm sau khi tạo hình hộp sọ xong, người bệnh có thể sớm trở lại cuộc sống thường ngày

Tiến sỹ Phạm Duy cho hay khuyết sọ không chỉ là vấn đề thẩm mỹ. Khi mất đi phần xương bảo vệ, nhu mô não bên dưới dễ bị tổn thương bởi các tác động vật lý bên ngoài. Hơn nữa, sự thay đổi áp lực nội sọ tại vùng khuyết chính là nguyên nhân khiến bệnh nhân xuất hiện các vấn đề như hội chứng vạt da chìm, não úng thủy. Các bác sỹ đã cố gắng hoàn thiện lại tới 99% hình dáng hộp sọ cho người bệnh, để sau mổ, người xung quanh gần như không nhận ra người bệnh từng bị khuyết sọ.

Bác sỹ Duy nhấn mạnh, sau mổ bệnh nhân cần sớm thực hiện các bài tập vật lý trị liệu cho tay phải. Việc vá lại hộp sọ giúp ổn định áp lực nội sọ, đây là “thời điểm vàng” để tập luyện đưa cơ lực dần dần trở lại bình thường…

Bên cạnh đó, bác sỹ cũng lưu ý người nhà cần theo dõi sát các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, nôn vọt hoặc co giật để kịp thời xử lý. Bệnh nhân cần tuân thủ lịch tái khám và chụp CT kiểm tra sau 1 tháng và 3 tháng để đánh giá độ ổn định của mảnh ghép./.

