Bé gái Campuchia hồi phục ngoạn mục sau điều trị chấn thương sọ não tại Việt Nam

Ngày 8/8, thông tin từ Bệnh viện Quốc tế City (Thành phố Hồ Chí Minh), đơn vị này vừa điều trị cải thiện chức năng vận động cho một bé gái người Campuchia sau di chứng chấn thương sọ não nghiêm trọng.

Gần một tháng trước, bé gái Toun Sreynich (14 tuổi, quốc tịch Campuchia) bị tai nạn giao thông khi đang điều khiển xe đạp điện. Tai nạn khiến bệnh nhi hôn mê sâu, tổn thương nhiều cơ quan: Gãy xương đòn trái, dập phổi, chấn thương gan, thận và đặc biệt là chấn thương sọ não nặng.

Tại bệnh viện ở Campuchia, em được thở máy qua nội khí quản, nuôi ăn qua ống thông dạ dày, truyền máu và điều trị tích cực. Sau 10 ngày, em qua được giai đoạn nguy kịch, nhưng quá trình hồi phục gặp nhiều khó khăn do điều kiện y tế hạn chế. Với niềm tin vào trình độ chuyên môn của y bác sỹ Việt Nam, gia đình quyết định đưa em sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội hồi phục.

Tại Bệnh viện Quốc tế City, các bác sỹ nhận định, đây là một ca bệnh rất nặng: Hệ thần kinh Trung ương bị tổn thương nghiêm trọng, gan và thận từng bị tổn thương chưa hồi phục, sức cơ giảm, phản xạ yếu. Bé gái gần như hoàn toàn mất khả năng giao tiếp, vận động và phụ thuộc hoàn toàn vào chăm sóc y tế.

Một phác đồ điều trị toàn diện cho bé gái người Campuchia được triển khai như nuôi dưỡng qua tĩnh mạch với chế độ dinh dưỡng cá thể hóa, điều trị loét tì đè, kiểm soát nhiễm trùng, kết hợp vật lý trị liệu hàng ngày để duy trì chức năng hô hấp và khởi động lại hoạt động thần kinh trung ương.

Bác sỹ Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Khoa Nhi, Bệnh viện Quốc tế City cho biết, không chỉ điều trị tổn thương cơ quan các bác sỹ còn phải kích hoạt từng khả năng sống còn của bệnh nhi, từ việc hít thở chủ động, phản xạ nuốt, ý thức tỉnh táo, cho đến cảm xúc, nhận biết.

Sau 10 ngày điều trị, bé gái bắt đầu có phản ứng với các kích thích xung quanh: Ánh mắt động đậy, bàn tay cử động nhẹ, sau đó bắt đầu ăn được vài thìa sữa, giữ được hơi thở tự nhiên, bật ra vài âm thanh rời rạc... Sau hơn 2 tuần điều trị, bé gái hồi phục dần và được xuất viện. Tuy nhiên theo các bác sĩ, em sẽ phải tiếp tục tập vật lý trị liệu tại nhà, theo dõi các chỉ số thần kinh, rèn luyện vận động và học cách giao tiếp...

Được biết, bố của Toun Sreynich là một giáo viên có nhiều năm tham gia đứng lớp cho các lớp học thiện nguyện tại Campuchia. Ngay khi Toun Sreynich gặp tai nạn, nhiều người dân Campuchia đã chung tay quyên góp hỗ trợ chi phí điều trị cho bé tại Campuchia và Việt Nam./.

