3 học viện của Quân đội tuyển thí sinh nữ năm 2026

Ngày 20/3, Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức Gặp mặt báo chí giới thiệu công tác tuyển sinh Quân sự năm 2026.

Năm 2026, các học viện, trường sỹ quan Quân đội tuyển sinh 5.420 chỉ tiêu đào tạo cán bộ cấp phân đội trình độ đại học; trong đó chỉ có 3 học viện tuyển thí sinh nữ, gồm: Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Quân y, Học viện Khoa học Quân sự.

Đối với công tác tuyển sinh năm 2026, lần đầu tiên Bộ Quốc phòng bổ sung thêm một phương thức mới là xét điểm bài thi đánh giá năng lực do Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức.

Kỳ thi đánh giá năng lực dự kiến tổ chức một đợt vào tuần thứ ba của tháng 6/2026 tại Học viện Kỹ thuật Quân sự (Hà Nội), Trường Sỹ quan Thông tin (Khánh Hòa) và Trường Sỹ quan Lục quân 2 (Đồng Nai).

Phương thức này giúp tăng khả năng phân loại thí sinh, tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo chủ động trong công tác tuyển chọn đầu vào, bảo đảm lựa chọn được nguồn thí sinh có tư duy, năng lực phù hợp với môi trường đào tạo và có nhiều cơ hội trúng tuyển hơn.

Như vậy năm 2026, các trường Quân đội thực hiện 4 phương thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Quốc phòng; xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông; xét điểm bài thi đánh giá năng lực do Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức.

Theo quy định của Bộ Quốc phòng, để dự tuyển vào các trường Quân đội, tất cả thí sinh nam và nữ đều phải tham gia sơ tuyển, thời gian đến ngày 15/4/2026. Thí sinh có thể sử dụng một trong 4 phương thức để xét tuyển hoặc cả 4 phương thức, hệ thống sẽ sử dụng kết quả cao nhất để xét tuyển, bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.

Thí sinh ngoài Quân đội tham gia sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự các xã, phường, đặc khu nơi cư trú; quân nhân đang tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký sơ tuyển và xét tuyển nguyện vọng 1 vào một trường Quân đội; các trường chỉ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1. Các nguyện vọng sau có thể đăng ký hệ dân sự hoặc những ngành, trường ngoài khối Quân đội.

Chủ trì buổi gặp mặt, Thiếu tướng, Tiến sỹ Phùng Thị Phú, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) nhấn mạnh, những năm qua, công tác tuyển sinh quân sự luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thống nhất, toàn diện của Bộ Quốc phòng; sự phối hợp chặt chẽ và giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, địa phương; sự đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí trong việc kịp thời, trách nhiệm truyền tải các thông tin về tuyển sinh quân sự.

Qua đó, công tác này giúp các học sinh, gia đình học sinh và nhân dân có những hiểu biết nhất định về nhà trường trong Quân đội, đặc biệt là hiểu những quy định của Bộ Quốc phòng về công tác tuyển sinh và đào tạo tại các học viện, nhà trường trong Quân đội.

Nhờ đó, chất lượng nguồn tuyển sinh trong năm 2025 và những năm vừa qua đã được nâng lên. Đặc biệt, điểm trúng tuyển đầu vào đào tạo tại các học viện, nhà trường trong Quân đội đã cao ngang với các trường đại học tốp đầu trong cả nước.

Theo Thiếu tướng Phùng Thị Phú, thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc có những yêu cầu mới. Đảng, Nhà nước tiếp tục dành sự quan tâm đối với Quân đội trong việc đầu tư các trang thiết bị, vũ khí, khí tài hiện đại; tương ứng với đó đòi hỏi phải có sự phát triển trong công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, phát triển Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Để thực hiện được mục tiêu đó, quán triệt chủ trương “người trước súng sau,” việc tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao trong Quân đội là một trong những yêu cầu được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, công tác tuyển sinh quân sự và nâng cao chất lượng đầu vào của các học viện, nhà trường Quân đội được xác định là một trong những yếu tố mang tính căn cốt để tuyển chọn được những thí sinh có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, văn hóa, sức khỏe, độ tuổi vào đào tạo.

“Thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự không chỉ tiếp tục xây dựng niềm tin đối với học sinh, gia đình học sinh và nhân dân về môi trường đào tạo trong Quân đội mà qua đó còn góp phần tiếp tục lan tỏa hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ,” Thiếu tướng Phùng Thị Phú khẳng định./.

