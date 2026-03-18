Niềm tin, kỳ vọng vào những ngôi trường ở biên giới

Do bố mẹ phải đi làm nương rẫy xa, em A Hoàng Kiệt, học sinh lớp 4D, Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Đăk Xú (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) mỗi ngày đều đi bộ 3km đến trường vào buổi sáng.

Hết giờ học buổi sáng, em phải đi bộ về nhà rồi quay trở lại trường vào đầu giờ chiều để tiếp tục học tập. Đường xa, vất vả, nhất là những ngày trời mưa khiến em và nhiều bạn khác gặp không ít khó khăn.

Kiệt và các bạn học người dân tộc thiểu số ở các xã biên giới của tỉnh sẽ không còn phải đi bộ xa như vậy nữa, bởi từ ngày 19/3, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức Lễ khởi công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở tại 5 xã biên giới là Ia Đal, Ia Tơi, Bờ Y, Đăk Long và Đăk Plô.

Kỳ vọng của thầy và trò vùng dân tộc thiểu số

“Khi nghe tin sắp có trường mới để học, chúng em rất vui, vì không phải đi lại xa xôi, vất vả nữa, chúng em sẽ được nghỉ ngơi lại trường. Điều này vừa giúp chúng em có thêm thời gian để ôn bài dưới sự hướng dẫn của các thầy cô, vừa giúp chúng em phát triển khả năng tự lập của bản thân, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống”, em A Hoàng Kiệt vui vẻ nói.

Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Đăk Xú, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi là nơi học tập của hơn 1.100 học sinh trong xã (hơn 630 học sinh tiểu học, 470 học sinh trung học cơ sở).

Do điều kiện vật chất không đảm bảo, trường đã phải tách hai cấp học ra hai nơi khác nhau. Không những vậy, đa số các dãy lớp học đều được xây dựng từ lâu, có dấu hiệu xuống cấp, thường xuyên phải sửa chữa. Một số phòng học được xây dựng với diện tích nhỏ, không đảm bảo yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện nay.

Thầy giáo Nguyễn Viết Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Đăk Xú cho biết, đa số học sinh tại trường là người dân tộc thiểu số Giẻ - Triêng, Xơ Đăng.

Đời sống kinh tế của gia đình học sinh chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, phụ huynh không có nhiều thời gian để đưa đón. Điều kiện cơ sở vật chất của trường còn nhiều hạn chế, trường chưa thể tổ chức bán trú hoặc nội trú, dù có những em nhà cách trường gần 20 km.

Trước thực tế đó, chủ trương xây dựng mới các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã khu vực biên giới được triển khai đồng loạt đã mang lại niềm vui, sự kỳ vọng lớn lao cho thầy và trò nhà trường.

Theo đó, Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Bờ Y được hình thành trên cơ sở chuyển nguyên trạng từ Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Đăk Xú và sắp xếp, điều chuyển một số học sinh của ba trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Tiểu học Bế Văn Đàn và Trung học cơ sở Bờ Y về học.

Được xây dựng trên quy mô diện tích 5 ha tại thôn Chiên Chiết, xã Bờ Y, tổng kinh phí khoảng 290 tỷ đồng, khi hoàn thành, Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Bờ Y sẽ là nơi học tập của khoảng 1.600 học sinh của hai cấp; trong đó có khoảng 1.000 học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số.

Trường sẽ phục vụ nhu cầu học nội trú của khoảng 400 học sinh, bán trú cho 600 học sinh.

“Qua những hình ảnh mô phỏng của ngôi trường mới, ngôi trường rất khang trang, sạch đẹp. Học sinh và giáo viên sẽ rất phấn khởi khi được học tập và công tác trong một ngôi trường như thế này, chất lượng giáo dục sẽ được nâng lên. Các em học sinh sẽ được ở bán trú hoặc nội trú. Đời sống của các em sẽ được cải thiện hơn. Trường mới sẽ đảm bảo các điều kiện dạy học trong giai đoạn hiện nay với không gian rộng rãi hơn, đảm bảo đầy đủ các trang, thiết bị dạy học hơn cho các em,” thầy giáo Nguyễn Viết Dũng chia sẻ.

Vị trí xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở xã biên giới Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Quan tâm tới công tác giáo dục vùng khó

Theo bà Y Lan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi, việc xây dựng trường Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở xã Bờ Y thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác giáo dục vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

“Có ngôi trường này, các em sẽ có điều kiện học tập tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn xã. Khi trường được khánh thành, học sinh sẽ tiếp cận được với môi trường giáo dục tốt hơn, thụ hưởng các chính sách vùng biên giới, giảm được khoảng cách vùng miền”, bà Y Lan nhấn mạnh.

Trong khi đó, tại xã Đăk Plô, địa phương thường xuyên phải hứng chịu tình trạng sạt lở đất, chia cắt các tuyến đường vào mùa mưa bão, việc học sinh thường xuyên phải di chuyển trên những tuyến đường này để đến trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Trường ở xa, bố mẹ lại thường xuyên phải lên nương, lên rẫy, nên phần lớn học sinh phải đi bộ ngày hai buổi đến trường.

Thực hiện chủ trương xây dựng các trường liên cấp tại các xã biên giới, tỉnh Quảng Ngãi đã khảo sát và quyết định sẽ triển khai xây dựng mới trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở xã Đăk Plô, thành lập trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đăk Nhoong hiện có; sắp xếp, điều chuyển một số học sinh của hai trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đăk Man và trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đăk Plô về học tại trường nội trú liên cấp.

Với diện tích khoảng 5 ha, được xây dựng tại thôn Roóc Nầm, mức đầu tư khoảng 258 tỷ đồng, Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở xã Đăk Plô sẽ là nơi học tập của gần 700 học sinh, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông A Mơ, già làng, người có uy tín ở thôn Roóc Nầm, xã Đăk Plô chia sẻ, trước kia học sinh trên địa bàn đi học rất khó khăn, vất vả, đường sá xa xôi, ngày thì được bố mẹ chở đi, ngày thì phải đi bộ đến trường.

Được Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp tạo điều kiện xây dựng trường bán trú, nội trú sẽ giúp học sinh học tập được thuận lợi, giảm đi sự lo lắng của phụ huynh học sinh khi không thể đưa đón.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đăk Plô cho biết, do điều kiện của xã đặc biệt khó khăn, sau sáp nhập có diện tích tự nhiên rộng lớn, hệ thống giao thông chưa thuận lợi khiến việc đến trường của các em học sinh gặp nhiều trở ngại, nguy hiểm.

Việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở xã Đăk Plô đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng dạy và học, đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường, thông qua hình thức bán trú và nội trú.

“Sau khi trường được khánh thành, xã sẽ vận động, thống nhất với phụ huynh học sinh để các em từ lớp 3 đến lớp 9 học nội trú; các em lớp 1, 2 học ở chế độ bán trú. Việc xây dựng trường liên cấp sẽ tạo rất nhiều thuận lợi cho học sinh đến trường, được ăn, ở, học tập tại trường. Vì hệ thống giao thông của xã còn nhiều hạn chế, thường xuyên sạt lở, gây nguy hiểm cho các em nếu hàng ngày phải đi học trên những tuyến đường này”, ông Nguyễn Văn Vĩnh nói.

Theo kế hoạch, các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở tại 5 xã biên giới còn lại của tỉnh là Ia Đal, Ia Tơi, Bờ Y, Đăk Long và Đăk Plô sẽ có tổng mức đầu tư gần 1,17 tỷ đồng.

Đến chiều 17/3, công tác chuẩn bị cho lễ khởi công tại các điểm xây dựng trường đã được các cấp, các ngành và các địa phương hoàn tất, sẵn sàng cùng cả nước dựng xây tương lai vững chắc hơn cho học sinh vùng biên./.

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc miền núi Đến năm 2030, chương trình phấn đấu nâng thu nhập bình quân người dân nông thôn gấp 2,5-3 lần so với năm 2020, thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số đạt khoảng một nửa mức bình quân cả nước.