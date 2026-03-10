Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 405/QĐ-TTg ngày 9/3/2026 thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp.

Thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương

Theo Quyết định, Chủ tịch Hội đồng là 1 đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ. Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch Thường trực; đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 1 đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Các Ủy viên Hội đồng gồm: Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; 1 đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an; 1 đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (phụ trách công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh); 1 đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Giám đốc Học viện Quốc phòng; 1 đồng chí Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 1 đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính; 1 đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ; 1 đồng chí Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; 1 đồng chí Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 1 đồng chí Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; 1 đồng chí Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; 1 đồng chí Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; 1 đồng chí Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; đồng chí Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng; đồng chí Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Quốc phòng; đồng chí Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng; đồng chí Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng; đồng chí Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các Quân khu: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; đồng chí Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hà Nội; đồng chí Cục trưởng Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng; đồng chí Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an; đồng chí Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đồng thời, mời tham gia Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương: 1 đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; 1 đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; 1 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 1 đồng chí Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; 1 đồng chí Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Cục trưởng Cục Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương.

Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương gồm:

Trưởng ban: Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Các Phó Trưởng ban: Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (phụ trách công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh), Phó Trưởng ban Thường trực; đồng chí Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam;

Các ủy viên: Đồng chí Cục trưởng Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng; đồng chí Chánh Văn phòng, Bộ Quốc phòng; đồng chí Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an; đồng chí Vụ trưởng Vụ Nội chính, Văn phòng Chính phủ; đồng chí Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo; đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương

Quyết định quy định Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương phối hợp liên ngành làm tham mưu, tư vấn cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên phạm vi toàn quốc.

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương có nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hằng năm, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư Trung ương Đảng kết quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; thực hiện các nhiệm vụ khác khi cấp có thẩm quyền giao.

Thi tháo, lắp súng tiểu liên AK trong Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, phối hợp với cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định của pháp luật về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức và địa phương cung cấp thông tin về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.

Hằng năm hoặc giai đoạn xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, báo cáo kết quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; giải quyết hoặc đề nghị cấp trên giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.

Thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu

Theo Quyết định, đồng chí Tư lệnh quân khu làm Chủ tịch Hội đồng. Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Đồng chí Chính ủy quân khu; đồng chí Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng quân khu, Phó chủ tịch Thường trực; các đồng chí Phó Tư lệnh, Phó Chính ủy quân khu.

Các ủy viên Hội đồng gồm: Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh trên địa bàn quân khu; đồng chí Chủ nhiệm Chính trị quân khu; đồng chí Phó Tham mưu trưởng quân khu (phụ trách công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh); đồng chí Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật quân khu; đồng chí Tư lệnh Vùng Hải quân (đóng quân trên địa bàn quân khu); đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh trên địa bàn quân khu; đồng chí Giám đốc Công an cấp tỉnh trên địa bàn quân khu; đồng chí Hiệu trưởng Trường Quân sự quân khu; đồng chí Giám đốc (hiệu trưởng) cơ sở giáo dục đại học có trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn quân khu do Tư lệnh quân khu quyết định; đồng chí Trưởng phòng Tài chính quân khu; đồng chí Chánh Văn phòng quân khu; đồng chí Trưởng phòng Dân quân tự vệ, Bộ Tham mưu quân khu; đồng chí Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị quân khu.

Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu gồm: Trưởng ban là đồng chí Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng quân khu.Các Phó Trưởng ban: Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị quân khu; đồng chí Phó Tham mưu trưởng quân khu (phụ trách công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh), Phó trưởng Ban thường trực.

Các ủy viên gồm: Đồng chí Hiệu trưởng Trường Quân sự quân khu; đồng chí Trưởng phòng Tài chính quân khu; đồng chí Trưởng phòng Dân quân tự vệ, Bộ Tham mưu quân khu; đồng chí Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị quân khu.

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu có chức năng tham mưu, tư vấn giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn; giúp Tư lệnh quân khu xây dựng kế hoạch, đề án về giáo dục quốc phòng và an ninh trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt; định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả giáo dục quốc phòng và an ninh với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương; tham mưu cử sỹ quan biệt phái cho các cơ sở đào tạo môn học giáo dục quốc phòng và an ninh, tổ chức quản lý, tập huấn, bồi dưỡng về giáo dục quốc phòng và an ninh cho sỹ quan biệt phái trên địa bàn.

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh theo thẩm quyền; phối hợp với cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh theo thẩm quyền; có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức và địa phương cung cấp thông tin về giáo dục quốc phòng và an ninh; hằng năm hoặc giai đoạn xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, báo cáo kết quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn; giải quyết hoặc đề nghị cấp trên giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh./.

