Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên cho biết, tính đến hết tháng 12/2025, hàng nghìn giáo viên trên địa bàn đã khắc phục được tình trạng phát âm nhầm lẫn hai phụ âm đầu L và N.

Bản tin 60s ngày 10/2/2026 gồm những nội dung sau:

Hàng nghìn giáo viên tại Hưng Yên sửa lỗi phát âm L-N.

Tro vàng mã tràn ngập trên sông, hồ Thủ đô dịp 23 tháng Chạp.

Đào Tết bán chậm, nhiều tiểu thương phải livestream tìm đầu ra.

Làng bánh kẹo La Phù tăng tốc sản xuất phục vụ thị trường Tết.

Đề xuất siết trách nhiệm hãng bay bị chậm hoặc hủy chuyến.

Tổng thống Trump đe dọa ngăn khai trương cầu biên giới Mỹ - Canada.

Nga lên tiếng phản đối lệnh phong tỏa năng lượng của Mỹ với Cuba.

Ukraine tập kích quy mô lớn vào các mục tiêu quân sự của Nga./.