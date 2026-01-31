Cơ hội nhận học bổng giáo viên xuất sắc, đi Mỹ trong 6 tuần

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam vừa thông báo tuyển ứng viên cho chương trình Học bổng Giáo viên xuất sắc (Fulbright TEA) năm học 2026-2027.

Đây là chương trình trao đổi học thuật trong sáu tuần, bao gồm các hội thảo chuyên đề về phương pháp giảng dạy mới lấy học sinh là trọng tâm, giảng dạy theo nội dung, soạn giáo án và ứng dụng công nghệ trong giảng dạy.

Giáo viên quốc tế cũng sẽ phối hợp với giáo viên Mỹ thực hành giảng dạy tại một trường trung học Mỹ gần trường đại học chủ trì chương trình. Chương trình trao đổi còn bao gồm các hoạt động giao lưu tìm hiểu văn hóa, tư vấn và hỗ trợ chuyên môn.

Học bổng cung cấp vé máy bay khứ hồi đến Hoa Kỳ, chi phí ăn ở, sinh hoạt và các khoản chi phí phát sinh trong suốt thời gian tham gia chương trình, bảo hiểm y tế, chi phí cho các hoạt động phát triển chuyên môn và tìm hiểu văn hóa.

Đối tượng tham gia chương trình cần thỏa mãn các tiêu chí tối thiểu: là công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam trong suốt thời gian ứng tuyển (không mang hai quốc tịch); tốt nghiệp đại học; có ít nhất ba năm kinh nghiệm giảng dạy toàn thời gian; thể hiện cam kết tiếp tục giảng dạy sau khi hoàn thành chương trình. Ứng viên cần có năng lực Tiếng Anh tương tương đương trình độ B1 hoặc có điểm thi iBT TOEFL tối thiểu 45 điểm hoặc điểm thi IELTS tối thiểu 5 điểm.

Hạn chót nhận hồ sơ là 17 giờ ngày 31/3./.

Được thành lập năm 1946 với nguồn tài trợ từ Quốc hội Mỹ, Chương trình Fulbright hướng tới mục tiêu tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua trao đổi văn hoá và giáo dục. Thông tin chi tiết về chương trình xem tại trang web https://vn.usembassy.gov/2026-fulbright-teaching-excellence-and-achievement-program

