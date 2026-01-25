Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2025-2026: 18 thủ khoa của 13 môn thi

Theo kết quả thi học sinh giỏi quốc gia Trung học Phổ thông năm học 2025-2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, 13 môn thi có 18 thủ khoa.

Theo kết quả thi học sinh giỏi quốc gia Trung học Phổ thông năm học 2025-2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, 13 môn thi có 18 thủ khoa, trong đó, có 3 thủ khoa đến từ Hải Phòng, 3 thủ khoa đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các tỉnh thành, đơn vị khác có thủ khoa gồm: Đại học Sư phạm Hà Nội (2), Phú Thọ (2), Ninh Bình (2), Thanh Hoá (1), Hà Nội (1), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (1), Lạng Sơn (1), Hà Tĩnh (1), Nghệ An (1).

Về số học sinh đoạt giải, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong của Thành phố Hồ Chí Minh là trường có số lượng học sinh đạt giải nhiều nhất trên toàn quốc (153 giải)./.