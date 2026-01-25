Multimedia

Infographics

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2025-2026: 18 thủ khoa của 13 môn thi

Theo kết quả thi học sinh giỏi quốc gia Trung học Phổ thông năm học 2025-2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, 13 môn thi có 18 thủ khoa.

vna-potal-ky-thi-chon-hoc-sinh-gioi-quoc-gia-nam-hoc-2025-2026-18-thu-khoa-cua-13-mon-thi-8550341.jpg
vna-potal-ky-thi-chon-hoc-sinh-gioi-quoc-gia-nam-hoc-2025-2026-30-truong-dan-dau-ve-so-hoc-sinh-dat-giai-8550344.jpg

Theo kết quả thi học sinh giỏi quốc gia Trung học Phổ thông năm học 2025-2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, 13 môn thi có 18 thủ khoa, trong đó, có 3 thủ khoa đến từ Hải Phòng, 3 thủ khoa đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các tỉnh thành, đơn vị khác có thủ khoa gồm: Đại học Sư phạm Hà Nội (2), Phú Thọ (2), Ninh Bình (2), Thanh Hoá (1), Hà Nội (1), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (1), Lạng Sơn (1), Hà Tĩnh (1), Nghệ An (1).

Về số học sinh đoạt giải, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong của Thành phố Hồ Chí Minh là trường có số lượng học sinh đạt giải nhiều nhất trên toàn quốc (153 giải)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia #Thi học sinh giỏi #Trung học Phổ thông
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV

Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 đồng chí; trong đó 3 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.