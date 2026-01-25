Multimedia

Infographics

ASEAN Para Games 13: Việt Nam giữ vững vị trí thứ 5 sau ngày thi đấu 24/1

Kết thúc ngày thi đấu 24/1, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam nâng tổng thành tích lên 25 HCV, 37 HCB, 38 HCĐ, tiếp tục xếp thứ 5 trên bảng tổng sắp huy chương ASEAN Para Games 13.

vna-potal-asean-para-games-13-bang-tong-sap-huy-chuong-ngay-2412026-061218130.png

Kết thúc ngày thi đấu 24/1/2026 tại ASEAN Para Games 13, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tiếp tục giành thêm huy chương, nâng tổng số huy chương lên 25 Huy chương Vàng, 37 Huy chương Bạc, 38 Huy chương Đồng, xếp thứ 5 trên bảng tổng sắp hy chương.

Xếp thứ nhất trên bảng tổng sắp huy chương là chủ nhà Thái Lan (143 Huy chương Vàng, 135 Huy chương Bạc, 117 Huy chương Đồng); xếp thứ 2 là Indonesia (101 Huy chương Vàng, 103 Huy chương Bạc, 88 Huy chương Đồng); xếp thứ 3 là Malaysia (49 Huy chương Vàng, 43 Huy chương Bạc, 60 Huy chương Đồng).../.

(TTXVN/Vietnam+)
#ASEAN Para Games #huy chương #bảng tổng sắp #thành tích #Thể thao Người khuyết tật Việt Nam Thái Lan
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV

Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 đồng chí; trong đó 3 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.