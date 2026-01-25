ASEAN Para Games 13: Việt Nam giữ vững vị trí thứ 5 sau ngày thi đấu 24/1

Kết thúc ngày thi đấu 24/1, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam nâng tổng thành tích lên 25 HCV, 37 HCB, 38 HCĐ, tiếp tục xếp thứ 5 trên bảng tổng sắp huy chương ASEAN Para Games 13.

Xếp thứ nhất trên bảng tổng sắp huy chương là chủ nhà Thái Lan (143 Huy chương Vàng, 135 Huy chương Bạc, 117 Huy chương Đồng); xếp thứ 2 là Indonesia (101 Huy chương Vàng, 103 Huy chương Bạc, 88 Huy chương Đồng); xếp thứ 3 là Malaysia (49 Huy chương Vàng, 43 Huy chương Bạc, 60 Huy chương Đồng).../.