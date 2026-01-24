Vận động viên Nguyễn Thị Hải hoàn tất "cú đúp" Huy chương Vàng

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chiều 24/1, vận động viên Nguyễn Thị Hải đã xuất sắc giành thêm một Huy chương Vàng ở nội dung Ném đĩa hạng thương tật F57 nữ với thành tích 25,74m, qua đó nâng tổng số Huy chương Vàng cá nhân của cô tại kỳ đại hội năm nay lên con số 2. Trước đó, Nguyễn Thị Hải đã bước lên bục cao nhất ở nội dung Đẩy tạ, khẳng định sự ổn định và bản lĩnh của một vận động viên dày dạn kinh nghiệm.

Bước vào nội dung Ném đĩa, Nguyễn Thị Hải tiếp tục thể hiện sự tập trung cao độ và kỹ thuật chắc chắn để vượt qua các đối thủ, giành chiến thắng thuyết phục. Xếp ở vị trí thứ hai ở nội dung này là vận động viên Nguyễn Thị Kiều cũng của đội tuyển Điền kinh Người khuyết tật Việt Nam, với thành tích 24,95 m.

Ở trận chung kết nội dung Bắn cung đôi nữ, hai vận động viên Biện Thị Chung và Huỳnh Thị Hạnh của Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực và bản lĩnh. Hai cung thủ từng vươn lên dẫn trước đội chủ nhà Thái Lan tới 6 điểm. Tuy nhiên, ở lượt bắn quyết định, đối thủ đã tận dụng tốt cơ hội để bám đuổi và vượt lên dẫn lại 1 điểm.

Chung cuộc, cặp vận động viên Biện Thị Chung-Huỳnh Thị Hạnh giành Huy chương Bạc, đóng góp thêm cho thành tích chung của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games 13, đồng thời để lại nhiều dấu ấn tích cực về tinh thần thi đấu và ý chí vượt khó./.

