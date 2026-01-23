ASEAN Para Games 13: Điền kinh Việt Nam giành thêm huy chương Vàng

Tiếp tục thi đấu nỗ lực tại ASEAN Para Games 13 đang diễn ra ở Nakhon Ratchasima (Thái Lan), đội tuyển Điền kinh Người khuyết tật Việt Nam đã giành thêm 1 huy chương Vàng và 6 huy chương Bạc trong ngày thi đấu 23/1, qua đó đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam.

Tấm huy chương Vàng duy nhất trong ngày thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Hải ở nội dung đẩy tạ hạng F57 nữ với cú đẩy xuất sắc 8,28 mét, khẳng định phong độ ổn định của các vận động viên Việt Nam ở những nội dung sở trường.

Người đồng đội của cô là Nguyễn Thị Kiều giành huy chương Bạc ở nội dung này với thành tích 7,57 mét.

Ngoài ra, đội tuyển Điền kinh Người khuyết tật Việt Nam còn giành thêm 5 huy chương Bạc ở nhiều nội dung khác nhau - gồm Trần Văn Nguyên (ném lao hạng F40), Kiều Minh Trung (ném đĩa hạng F55), Ngô Thị Lan Thanh (ném lao hạng F55), Đỗ Ngọc Thắng(đẩy tạ hạng F11) và Phạm Xuân Huy (nhảy xa hạng T46).

Kết quả thi đấu trong ngày cho thấy sự đa dạng về nội dung tranh huy chương của Điền kinh Việt Nam, đồng thời thể hiện chiều sâu lực lượng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các vận động viên người khuyết tật Việt Nam tại đại hội năm nay.

Tính đến hết ngày thi đấu thứ 3 tại ASEAN Para Games 13, đội tuyển Điền kinh Người khuyết tật Việt Nam đã giành được tổng cộng 22 huy chương, trong đó có 5 huy chương Vàng, 11 huy chương Bạc và 6 huy chương Đồng./.

