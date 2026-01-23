ASEAN Para Games 13: Ngày bùng nổ HCV của Thể thao Người khuyết tật Việt Nam

Trong ngày 23/1 - ngày thi đấu chính thức thứ ba của Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 (ASEAN Para Games 13) đang diễn ra tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan), đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tiếp tục có một ngày thi đấu ấn tượng, mang về thêm 10 Huy chương Vàng và những kỷ lục mới được xác lập ở môn bơi.

Tâm điểm của ngày thi đấu là màn trình diễn xuất sắc của các “kình ngư” Việt Nam. Ở nội dung 50m bơi ếch nam hạng thương tật SB6, vận động viên Đỗ Thanh Hải đã giành Huy chương Vàng và phá kỷ lục ASEAN Para Games với thành tích 42 giây 63.

Người đồng đội của anh là Vi Thị Hằng tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi giành Huy chương Vàng nội dung 100m bơi ngửa nữ hạng S6-S7, đồng thời xác lập kỷ lục mới của đại hội với thời gian 1 phút 43 giây 20.

Đây là tấm Huy chương Vàng thứ hai của Vi Thị Hằng tại kỳ đại hội năm nay, sau chiến thắng ở cự ly 50m bơi ngửa.

Ngoài ra, đội tuyển Bơi Người khuyết tật Việt Nam còn giành thêm Huy chương Bạc (Huy chương Bạc) của Hà Văn Hiệp (50m bơi ếch - hạng SB3) và 2 Huy chương Đồng của Phạm Tuấn Hưng (50m bơi ếch - hạng SB6) và Nguyễn Ngọc Thiết (100m bơi bướm - hạng S11), tiếp tục khẳng định bơi là một trong những môn mũi nhọn của đoàn Việt Nam tại ASEAN Para Games 13.

Ở môn Điền kinh, các vận động viên người khuyết tật Việt Nam cũng thi đấu bền bỉ và hiệu quả, giành thêm 1 Huy chương Vàng và 6 Huy chương Bạc trong ngày 23/1.

Tấm Huy chương Vàng thuộc về Nguyễn Thị Hải ở nội dung đẩy tạ nữ hạng F57 với thành tích 8,28 mét.

Ở nội dung này, Nguyễn Thị Kiều giành Huy chương Bạc với thành tích 7,57 mét. 5 Huy chương Bạc còn lại đến từ Trần Văn Nguyên (ném lao hạng F40), Kiều Minh Trung (ném đĩa hạng F55), Ngô Thị Lan Thanh (ném lao hạng F55), Đỗ Ngọc Thắng (đẩy tạ hạng F11) và Phạm Xuân Huy (nhảy xa hạng T46).

Tính đến hết ngày thi đấu thứ ba, đội tuyển Điền kinh Việt Nam đã giành tổng cộng 22 huy chương, gồm 5 Huy chương Vàng, 11 Huy chương Bạc và 6 Huy chương Đồng (Huy chương Đồng).

Cờ vua cũng là điểm sáng lớn khi đội tuyển Việt Nam thi đấu xuất sắc, giành 7 Huy chương Vàng trong tổng số 10 huy chương có được sau 3 ngày tranh tài.

Các kỳ thủ Việt Nam giành huy chương ở nhiều hạng đấu khác nhau, từ khiếm thị hoàn toàn (B1), khiếm thị một phần (B2/B3) đến khuyết tật vận động, thể hiện chiều sâu lực lượng và sự đồng đều về chuyên môn, qua đó khẳng định vị thế hàng đầu của Cờ vua Người khuyết tật Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, các môn Đấu kiếm và Cử tạ cũng đóng góp thêm huy chương cho đoàn Việt Nam, góp phần duy trì đà thi đấu tích cực trong những ngày đầu của đại hội.

Với những thành tích nổi bật, đặc biệt là các kỷ lục mới liên tiếp được xác lập, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đang cho thấy sự chuẩn bị bài bản, tinh thần thi đấu quyết tâm và khát vọng chinh phục đỉnh cao tại ASEAN Para Games 13, hướng tới mục tiêu tiếp tục gia tăng thành tích trong các ngày thi đấu tiếp theo./.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 21h15 ngày 23/1: 1. Thái Lan: 109 Huy chương Vàng, 102 Huy chương Bạc, 82 Huy chương Đồng 2. Indonesia: 68 Huy chương Vàng, 73 Huy chương Bạc, 70 Huy chương Đồng 3. Malaysia: 33 Huy chương Vàng, 34 Huy chương Bạc, 42 Huy chương Đồng 4. Philippines: 26 Huy chương Vàng, 22 Huy chương Bạc, 27 Huy chương Đồng 5. Việt Nam: 24 Huy chương Vàng, 29 Huy chương Bạc, 24 Huy chương Đồng 6. Myanmar: 11 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc, 14 Huy chương Đồng 7. Singapore: 10 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 7 Huy chương Đồng 8. Lào: 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng 9. Brunei: 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc 10. Timor Leste: 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng./.

