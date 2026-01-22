ASEAN Para Games 13: Điền kinh Việt Nam hoàn tất cú “poker” HCV

Tối 22/1, Vận động viên điền kinh Đinh Thảo Duyên tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét cho đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games 13 khi giành huy chương Vàng nội dung nhảy xa nữ hạng T12 với thành tích 4,53 m, đồng thời phá kỷ lục Đại hội.

Màn trình diễn ấn tượng của Thảo Duyên không chỉ mang về tấm huy chương Vàng quý giá mà còn khẳng định sự tiến bộ vượt bậc của Điền kinh Người khuyết tật Việt Nam ở nhóm nội dung dành cho vận động viên khiếm thị.

Không những thế, ở nội dung chạy 100 m nữ hạng T12, Đinh Thảo Duyên cũng thi đấu đầy nỗ lực và xuất sắc cán đích với thành tích 15 giây 10, qua đó giành huy chương Đồng, hoàn tất ngày thi đấu thành công với trọn vẹn hai lần bước lên bục trao thưởng.

Đinh Thảo Duyên là Vận động viên điền kinh khiếm thị hạng T12, sinh ra và trưởng thành trong phong trào thể thao người khuyết tật, được đánh giá cao nhờ tinh thần thi đấu bền bỉ, kỹ thuật ổn định và khả năng bứt phá ở các nội dung tốc độ – sức mạnh.

Trong những năm gần đây, cô là gương mặt thường xuyên góp mặt ở các giải đấu khu vực và quốc tế, từng bước khẳng định vị trí trong đội tuyển Điền kinh Người khuyết tật Việt Nam.

Thành tích huy chương Vàng phá kỷ lục đại hội cùng huy chương Đồng nội dung 100m của Đinh Thảo Duyên không chỉ góp phần quan trọng vào bảng tổng sắp huy chương của đoàn Việt Nam, mà còn tiếp thêm động lực tinh thần lớn cho các Vận động viên điền kinh tiếp tục chinh phục những cột mốc mới tại ASEAN Para Games 13./.

ASEAN Para Games 13: Điền kinh Việt Nam thăng hoa với 3 HCV và kỷ lục mới Ngày 22/1, đội tuyển Điền kinh Người khuyết tật Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc tại ASEAN Para Games 13 khi giành được 3 huy chương Vàng ở các nội dung ném lao, đẩy tạ và ném đĩa.