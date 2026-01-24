Cận cảnh trận lở đất, lũ quét tại Indonesia gây ra nhiều thương vong

Một vụ lở đất kèm lũ quét đã xảy ra tại khu vực Tây Bandung, tỉnh Tây Java của Indonesia vào sáng 24/1, khiến nhiều người thiệt mạng và hàng chục người mất tích.

Một vụ lở đất kèm lũ quét đã xảy ra tại khu vực Tây Bandung, tỉnh Tây Java của Indonesia vào sáng 24/1, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 80 người mất tích.

Thảm họa xảy ra vào khoảng 3h sáng theo giờ địa phương. Người dân cho biết đã nghe thấy những tiếng động lớn trước khi đất đá và bùn từ làng Pasirkuning đổ ập xuống làng Pasir Kuda lân cận. Hàng chục ngôi nhà đã bị đất đá vùi lấp, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các khu dân cư nằm gần khu vực xảy ra sạt lở.

Các đội tìm kiếm cứu nạn liên ngành đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ tại hiện trường. Tuy nhiên, hoạt động cứu nạn gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, khối lượng đất đá lớn và nguy cơ mưa tiếp diễn, có thể gây ra các vụ sạt lở tiếp theo.

Chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân sinh sống gần khu vực bị ảnh hưởng nâng cao cảnh giác, tránh xa những vùng có nguy cơ sạt lở, đồng thời cảnh báo khả năng xảy ra thảm họa thứ cấp do đất đá còn mất ổn định./.