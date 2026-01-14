Cơ hội “săn” học bổng thạc sỹ Fulbright năm học 2027-2028

Hôm nay, 14/1, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo Chương trình Học bổng Fulbright cung cấp học bổng toàn phần theo học bằng thạc sỹ tại Mỹ năm học 2027-2028.

Được thành lập năm 1946 với nguồn tài trợ từ Quốc hội Mỹ, Chương trình Fulbright hướng tới mục tiêu tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua trao đổi văn hóaá và giáo dục. Đây là chương trình cạnh tranh công bằng dựa trên thành tích và năng lực cá nhân. Học bổng cung cấp học phí, vé máy bay khứ hồi đến Mỹ, trợ cấp hàng tháng và bảo hiểm y tế.

Đối tượng tham gia chương trình cần thỏa mãn các tiêu chí tối thiểu: là công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam trong suốt thời gian ứng tuyển (không mang hai quốc tịch); tốt nghiệp đại học; có ít nhất hai năm kinh nghiệm kể từ khi tốt nghiệp đại học đến thời điểm nộp hồ sơ; có điểm TOEFL iBT tối thiểu là 80, IELTS 6.5 hoặc Duolingo 110 hoặc TOEFL Essentials 8.5 còn giá trị sử dụng.

Ban tổ chức nhận hồ sơ cho tất cả các ngành học và đặc biệt khuyến khích hồ sơ xin học bổng các chuyên ngành khoa học kỹ thuật.

Để có thêm thông tin về tiêu chí lựa chọn và các ngành học được tài trợ, vui lòng truy cập trang web của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nộ i .

Ứng viên quan tâm có thể nộp đơn trực tuyến tại địa chỉ: https://apply.iie.org/ffsp2027/.

Hồ sơ gồm: đơn dự tuyển, ba thư giới thiệu, các loại bằng cấp và bảng điểm từ bậc đại học trở lên (kèm bản dịch Tiếng Anh có công chứng), chứng chỉ TOEFL/IELTS/Duolingo/TOEFL Essentials và sơ yếu lý lịch.

Hạn chót nhận hồ sơ là 5h chiều, ngày 15/4, theo giờ Việt Nam.

Ứng viên có thể xem thông tin chi tiết tại trang web: https://vn.usembassy.gov/fulbright-vietnamese-student-program/

