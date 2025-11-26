Trao tặng học bổng cho 150 học sinh, sinh viên nỗ lực vượt khó

Chiều 26/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp cùng Tập đoàn SCG đã tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn SCG Sharing The Dream 2025 với chủ đề “Thế hệ xanh - vững bước tương lai” cho 150 học sinh, sinh viên vượt khó đến từ 25 tỉnh, thành trên cả nước.

Bên cạnh học bổng, chương trình còn có các hoạt động hỗ trợ đào tạo sau học bổng với tổng trị giá 1,6 tỷ đồng. Chương trình nhằm tiếp thêm sức mạnh để các em học sinh, sinh viên vững tin trên con đường chinh phục, hiện thực hóa những ước mơ của mình.

Nguyễn Tuấn Tú, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Tự Cường (Hải Phòng) xúc động cho biết em rất vui khi là một trong những học sinh được nhận học bổng năm nay. Dù có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố bị ốm, em gái bị xương thủy tinh, kinh tế gia đình dồn lên vai mẹ nhưng Tú luôn cố gắng học tập và đạt nhiều thành tích.

“Thương bố mẹ, thương em gái, em càng thấy mình phải cố gắng hơn,” Tú chia sẻ và cho biết thêm, học bổng không chỉ là sự tiếp sức về vật chất mà còn là nguồn cổ vũ tinh thần để em tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong học tập.

Là một trong những sinh viên đã được nhận học bổng SCG năm trước, Dương Thị Mỹ Hồng, sinh viên năm 3, Trường Đại học công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho hay học bổng không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn giúp em bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, tự tin bước ra thế giới khi được tham gia các hoạt động hỗ trợ, có cơ hội trở thành đại sứ chương trình ASIAN ESG 2024 do SCG tổ chức.

Ban tổ chức trao học bổng cho các sinh viên. (Ảnh: BTC)

Từ năm 2022 đến nay, Hội đồng Đội Trung ương, Tập đoàn SCG đã tổ chức ba mùa học bổng liên tiếp, trao tặng cho 600 em học sinh, sinh viên tiêu biểu tại ba miền Bắc - Trung - Nam với tổng giá trị học bổng hơn 5 tỷ đồng. Mỗi năm, chương trình dành khoảng 200 suất học bổng, trong đó 100 suất cho học sinh (trị giá 2 triệu đồng/suất) và 100 suất cho sinh viên đại học (trị giá 15 triệu đồng/suất).

Bên cạnh phần hỗ trợ tài chính, Hội đồng Đội Trung ương và Tập đoàn SCG còn phối hợp tổ chức các hoạt động đồng hành như tập huấn kỹ năng bảo vệ môi trường, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên; tổ chức tuyên dương, biểu dương các mô hình học tập và dự án cộng đồng tiêu biểu của học sinh, sinh viên.

Phát biểu tại lễ trao học bổng, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang khẳng định học bổng SCG không chỉ là sự hỗ trợ về mặt vật chất mà còn là nguồn động lực tinh thần, là niềm tin trao gửi đến các em, khẳng định rằng các em xứng đáng được ươm mầm, được tiếp sức để trưởng thành thành những công dân tri thức, dám ước mơ, dám cống hiến và biết trách nhiệm với tương lai của đất nước.

“Những hoạt động đó không chỉ mang lại sự hỗ trợ thiết thực mà còn khơi dậy trong các em những giá trị nhân văn, tinh thần tương thân tương ái và ý thức gắn kết với cộng đồng,” Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang nói./.

