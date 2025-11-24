Quỹ học bổng Lotte hỗ trợ 100 sinh viên xuất sắc của Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 24/11, Quỹ Học bổng Lotte cho biết đã tiến hành lễ trao học bổng cho 100 sinh viên thuộc 10 trường đại học lớn của Việt Nam với tổng giá trị 66 triệu won (khoảng 580.000 USD).

Thông tin cho biết “Lễ trao Học bổng toàn cầu Shin Kyuk-ho Lotte 2025" đã được tiến hành tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Quỹ Học bổng toàn cầu Shin Kyuk-ho Lotte (Việt Nam) đã lựa chọn các ứng viên từ các trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (MOET) giới thiệu để tiến hành sàng lọc và đưa ra quyết định cuối cùng.

100 sinh viên được lựa chọn từ 5 trường thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và 5 trường thuộc Hà Nội, bao gồm Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Sư phạm Hà Nội, đã nhận được học bổng trị giá 450 USD/suất.

Tổng số tiền hỗ trợ học bổng trong đợt trao năm 2025 là 66 triệu won và tổng số tiền học bổng tích lũy được cung cấp cho Việt Nam cho đến nay lên tới khoảng 1,7 tỷ won.

Từ năm 2008, Quỹ Học bổng Lotte đã tìm kiếm những tài năng xuất sắc tại Đông Nam Á, đồng thời hỗ trợ các sinh viên phát triển thành những nhà lãnh đạo toàn cầu.

Hiện tại, Quỹ hỗ trợ các hoạt động học tập của những cá nhân xuất sắc đến từ 4 quốc gia: Việt Nam, Indonesia, Campuchia và Philippines.

Tính đến năm nay, Quỹ đã trao tổng giá trị học bổng 3,8 tỷ won cho khoảng 7.000 sinh viên.

Bà Jang Hye Seon, Chủ tịch Quỹ học bổng Lotte, cho biết Lotte Hotel và các chi nhánh khác của Tập đoàn Lotte đã đầu tư vào Việt Nam.

Với việc hỗ trợ học bổng tập trung cho các sinh viên Việt Nam, quỹ hy vọng các sinh viên không chỉ hướng tới ước mơ trở nhà lãnh đạo tại Việt Nam mà sẽ luôn cống hiến hết mình cho việc học tập, vươn tới trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu./.

