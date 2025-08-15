Đại học Cửu Long tặng học bổng toàn phần đầu tiên cho sinh viên Sri Lanka

Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka ngày 14/8 đã tổ chức lễ công bố và trao các suất học bổng toàn phần đầu tiên của Trường Đại học Cửu Long dành cho sinh viên Sri Lanka.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, tham dự buổi lễ tại trụ sở Đại sứ quán ở thủ đô Colombo có đại diện Bộ Giáo dục Sri Lanka, 4 sinh viên được nhận học bổng cùng thành viên gia đình và báo chí địa phương.

Chương trình học bổng của Trường Đại học Cửu Long bao gồm học phí 1 năm học tiếng Việt, 4 năm học đại học, chi phí ăn ở, sinh hoạt phí và vé máy bay khứ hồi Việt Nam-Sri Lanka.

Các sinh viên sẽ theo học tại cơ sở chính của Trường Đại học Cửu Long ở tỉnh Vĩnh Long.

Các ngành đào tạo được chọn lọc phù hợp với nhu cầu phát triển của Sri Lanka bao gồm Nông nghiệp công nghệ cao, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Y tế cộng đồng và Ngôn ngữ học.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm chúc mừng các sinh viên được nhận học bổng lần này; bày tỏ tin tưởng các sinh viên sẽ có thời gian ý nghĩa tại Việt Nam, không chỉ gặt hái kiến thức chuyên môn mà còn có cơ hội tìm hiểu trực tiếp đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Đại sứ cảm ơn lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long đã chủ động đề xuất chương trình và cam kết bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt tốt nhất cho sinh viên Sri Lanka; đánh giá cao sự hợp tác của các cơ quan hữu quan hai nước, đặc biệt là Bộ Giáo dục, trong việc tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục cho các sinh viên Sri Lanka sang Việt Nam học tập.

Đại sứ cho rằng kết quả ý nghĩa này sẽ đóng góp thiết thực cho hợp tác giáo dục và giao lưu nhân dân giữa hai nước, nhất là vào dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1970-2025).

Sáng kiến học bổng được Đại sứ quán Việt Nam tại Colombo phối hợp xây dựng và thúc đẩy thực hiện với Trường Đại học Cửu Long từ năm 2024 và chính thức triển khai đầu năm 2025.

Đại sứ quán đã đồng hành với các sinh viên trong toàn bộ quy trình đăng ký, xét tuyển, làm visa, tổ chức định hướng trước khi lên đường và sẽ tiếp tục hỗ trợ trong suốt quá trình học tập tại Việt Nam.

Tại buổi lễ, anh Godamune Vithanage Malindu Saranda, đại diện cho 3 sinh viên còn lại (gồm Rathnayaka Mudiyanselage Tharindu Dewnith Bandara, Ravi Gowry Shanthi và Pattiyage Mihini Methsari Peiris), chia sẻ: “Tôi rất vinh dự và tự hào khi được chọn là một trong những sinh viên Sri Lanka đầu tiên được nhận học bổng học tập tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để học tập tốt, rèn luyện tốt và trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai nước.”

Thay mặt phụ huynh các sinh viên nhận học bổng, bà M. G. Minori Senevirathne, xúc động bày tỏ: “Gia đình chúng tôi rất vui mừng khi con trai tôi nhận được học bổng của Việt Nam. Đây là cơ hội để con tôi phát triển tương lai của mình. Chúng tôi vô cùng biết ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam.”

Trường Đại học Cửu Long là một trong những cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập có uy tín tại Việt Nam, với hơn 20 năm hình thành và phát triển. Trường hiện đào tạo trên 15.000 sinh viên trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, nông nghiệp và y tế.

Trong những năm gần đây, Trường đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục thông qua các chương trình liên kết, trao đổi sinh viên và cấp học bổng cho sinh viên từ các nước đang phát triển, đặc biệt là khu vực Nam Á và Đông Nam Á.

Ngoài giờ học, sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và tình nguyện cùng sinh viên Việt Nam để tăng cường hòa nhập.

Đây là đợt học bổng đầu tiên dành cho Sri Lanka và sẽ được duy trì thường niên.

Trường kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến uy tín cho sinh viên Nam Á nói chung và sinh viên Sri Lanka nói riêng trong những năm tới./.

Đại học Hoàng gia Ubon Ratchathani tặng 160 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam Ngày 9/7/2025, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan đã đến thăm và làm việc tại trường Đại học Hoàng gia Ubon Ratchathani, một trong những đại học hàng đầu vùng Đông Bắc Thái Lan.