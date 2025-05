New Zealand cấp học bổng hỗ trợ nâng cao năng lực giảng viên đại học Việt Nam

Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) vừa cho biết các trường đại học New Zealand công bố học bổng dành riêng cho các ứng viên của Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam (Đề án 89), thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Các chương trình hỗ trợ đa dạng như học bổng tiếng Anh 3 tháng giúp đáp ứng chuẩn đầu vào tiếng Anh bậc tiến sỹ, trợ cấp phí sinh hoạt tăng thêm cho gia đình, trợ cấp cho chi phí nghiên cứu trực tiếp và tham dự hội thảo quốc tế, các hỗ trợ trong việc thu thập dữ liệu cho nghiên cứu, xuất bản học thuật, các khóa học nâng cao kỹ năng và năng lực nghiên cứu, các dịch vụ hỗ trợ đưa đón, chăm sóc sức khỏe và tham vấn tâm lý…

Trước đó, tháng 2/2025, nhân chuyến thăm chính thức đến Việt Nam của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, đại diện Hội đồng các trường đại học New Zealand (Universities New Zealand - UNZ) đã ký kết hợp tác với Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam về việc hỗ trợ thực hiện Đề án 89 dưới sự chứng kiến của hai Thủ tướng tại Văn phòng Chính phủ. Theo đó, các đại học New Zealand sẽ phối hợp với các cơ quan ban ngành và cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình cử, tiếp nhận và quản lý các học giả Đề án 89, đồng thời thúc đẩy trao đổi nghiên cứu và học thuật.

Theo Cơ quan Giáo dục New Zealand, quốc gia này có lợi thế đặc biệt về chi phí trong việc thu hút ứng viên Đề án 89. Cụ thể, mức học phí bậc tiến sỹ của New Zealand hiện từ 3.600-6.000 USD/năm, tổng chi phí đào tạo tiến sỹ tối đa khoảng 24.000 USD cho cả 4 năm, thấp hơn so với mức hỗ trợ trong Đề án 89 là 25.000 USD/năm. Về sinh hoạt phí, chính phủ New Zealand quy định mức sinh hoạt phí của sinh viên bậc tiến sỹ là 12.000 USD/năm, hoàn toàn phù hợp với mức hỗ trợ trong Đề án 89 là hơn 13.000 USD/năm. Bên cạnh đó, New Zealand hiện cho phép học viên thạc sỹ và tiến sỹ được mang theo vợ/chồng, con cái, giúp du học sinh yên tâm học tập và sinh sống tại New Zealand mà vẫn giữ được gắn kết với gia đình. Các học viên cũng được làm thêm toàn thời gian trong suốt quá trình học.

Tất cả các đại học New Zealand đều nằm trong tốp 2% các trường đại học tốt nhất thế giới, thỏa mãn điều kiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam trong việc tiếp nhận các ứng viên trong khuôn khổ Đề án 89.

Đề án 89 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2019 nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học bảo đảm về chất lượng, hợp lý về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển khoa học, công nghệ cho đất nước, gắn với yêu cầu khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đề án đặt mục tiêu đào tạo tiến sỹ cho khoảng 10% giảng viên đại học với cơ cấu hợp lý, phấn đấu 80% giảng viên khối ngành nghệ thuật-thể dục thể thao có trình độ thạc sỹ trở lên. Đến năm 2030, phấn đấu 100% cán bộ quản lý và giảng viên được bồi dưỡng nâng cao năng lực./.

