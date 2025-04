50 năm quan hệ ASEAN-New Zealand: Hướng tới những tầm cao mới

Trong vai trò nước điều phối quan hệ đối thoại ASEAN-New Zealand nhiệm kỳ 2024-2027, Việt Nam đã tổ chức Hội thảo về 50 năm quan hệ ASEAN-New Zealand và các cuộc họp liên quan nhằm trao đổi về các định hướng hợp tác, hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ hai bên vào ngày 8/4, tại Đà Nẵng.

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam chủ trì các hoạt động.

Hội thảo về 50 năm quan hệ ASEAN-New Zealand (1975-2025) là sự kiện đầu tiên trong chuỗi các hoạt động chuẩn bị cho kỷ niệm 50 năm quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-New Zealand.

Tham dự Hội thảo có Trưởng SOM các nước ASEAN và New Zealand, đại diện cơ quan chuyên ngành ASEAN, các nhà hoạch định chính sách, học giả và chuyên gia từ khu vực.

Đây là diễn đàn để ASEAN và New Zealand cùng nhìn lại thành tựu đã đạt được trong quan hệ, kiểm điểm và đánh giá toàn bộ tiến trình hợp tác, từ đó đề xuất các định hướng chiến lược, biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ phát triển lên tầm cao mới.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt khẳng định quan hệ lâu đời, bền vững giữa ASEAN và New Zealand được xây dựng dựa trên sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và những giá trị chung về một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Trải qua nửa thế kỷ, quan hệ đã phát triển ngày càng sâu rộng, toàn diện, bao trùm nhiều lĩnh vực trên 4 trụ cột hợp tác về Hòa bình - Thịnh vượng - Con người - Hành tinh.

Thứ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh, trong bối cảnh môi trường khu vực đang thay đổi nhanh chóng, hội thảo không chỉ là dịp nhìn lại hành trình đã qua mà quan trọng hơn, ASEAN và New Zealand cần xác định các bước phát triển thực chất, xây dựng quan hệ hợp tác năng động, cùng có lợi, thích ứng kịp thời với các yêu cầu của thời đại và tình hình mới.

Các đại biểu đánh giá cao vai trò, đóng góp của quan hệ đối thoại ASEAN-New Zealand đối với tiến trình hợp tác và phát triển tại khu vực trong 50 năm qua, đặc biệt là các kết quả nổi bật trong nhiều lĩnh vực hợp tác an ninh-quốc phòng, thuận lợi hóa thương mại-đầu tư, giáo dục, nông nghiệp, hỗ trợ thảm họa và thiên tai…

Hội thảo nhận định ASEAN và New Zealand còn nhiều tiềm năng, dư địa hợp tác, nhất là các thế mạnh bổ trợ và bổ sung cho nhau.

Với 700 triệu dân ở cả hai khu vực, ASEAN và New Zealand cần ưu tiên đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về kinh tế, đặc biệt tận dụng hiệu quả các cơ chế, khuôn khổ hợp tác thương mại hiện có như Hiệp định Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) và Khuôn khổ Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), mở rộng tiếp cận thị trường, thúc đẩy đầu tư tư nhân…

Các nước cũng nhấn mạnh nhu cầu tăng cường hợp tác về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển bền vững, nông nghiệp thông minh, thích ứng khí hậu, công nghệ vũ trụ, du lịch và trao đổi nhân dân, kết nối, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…

Các đại biểu New Zealand nêu bật một số lĩnh vực hợp tác cụ thể New Zealand mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa với ASEAN như thu hẹp khoảng cách phát triển, biến đổi khí hậu và ứng dụng công nghệ trong thích ứng biến đổi khí hậu, nghị sự phụ nữ, hòa bình và an ninh…

Hai bên nhất trí bên cạnh mở rộng lĩnh vực hợp tác, ASEAN và New Zealand cần đa dạng hóa hình thức và phương thức hợp tác, xây dựng các chương trình, sáng kiến dài hạn, đầu tư nguồn lực vào nâng cao năng lực, trao đổi kinh nghiệm và chuyên môn.

Các nội dung và trao đổi tại hội thảo sẽ được ASEAN và New Zealand tiếp thu, sử dụng trong quá trình xây dựng các văn kiện lớn kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-New Zealand và định hướng hợp tác thời gian tới.

Cũng trong chiều 8/4, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đã chủ trì Cuộc họp Điều phối ASEAN và Cuộc họp điều phối giữa hai đồng chủ tịch Việt Nam-New Zealand chuẩn bị cho Đối thoại các Quan chức cao cấp ASEAN-New Zealand lần thứ 32, diễn ra vào ngày 9/4.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Trưởng SOM các nước Malaysia và Indonesia trong khuôn khổ hoạt động để trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm và phối hợp lập trường trong ASEAN./.

Công bố logo kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-New Zealand Logo được thiết kế đơn giản, với những họa tiết và màu sắc đặc trưng của ASEAN và New Zealand nhằm truyền tải thông điệp về sức mạnh, sự kiên cường và tinh thần đoàn kết của quan hệ đối tác.