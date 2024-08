Giới chức New Zealand bày tỏ mong muốn nâng cấp quan hệ với ASEAN

New Zealand mong muốn nâng cấp quan hệ với ASEAN lên Đối tác Chiến lược Toàn diện trong năm 2025 nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ASEAN-New Zealand.

Các đại sứ của các nước ASEAN tham dự Lễ kỷ niệm Ngày ASEAN lần thứ 57. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 16/8, tại thủ đô Wellington của New Zealand, Đại sứ quán các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại New Zealand đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày ASEAN lần thứ 57 với chương trình văn hóa nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc.

Đây là dịp để các nước thành viên ASEAN thể hiện sự đoàn kết và thống nhất, đồng thời thúc đẩy đa dạng văn hóa trong cộng đồng.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, tham dự sự kiện, về phía các nước thành viên Ủy ban ASEAN tại Wellington (ACW) có các đại sứ, cao ủy các nước Indonesia, Malaysia, Phillippines, Singapore, Việt Nam và Timor Leste với tư cách là quan sát viên ASEAN.

Đến dự lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại New Zealand Deborah Geels - đại diện chính phủ New Zealand, nhiều đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế, đại diện các bộ, tổ chức chính trị xã hội, địa phương của New Zealand, cũng như đông đảo cộng đồng và bạn bè của ASEAN.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch ACW - Đại sứ Thái Lan Waravuth Pouapinya - đã nêu bật những thành tựu phát triển của ASEAN, vai trò trung tâm và vị thế của cộng đồng tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa New Zealand và ASEAN, cũng như triển vọng nâng tầm quan hệ ASEAN-New Zealand.

Đại sứ Waravuth Pouapinya cho biết trong năm 2024, Thủ tướng Christopher Luxon và Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Winston Peters đã đến thăm khu vực Đông Nam Á, cho thấy mối quan tâm đặc biệt của New Zealand đối với các nước ASEAN.

Trong bài phát biểu của mình, Thứ trưởng Deborah Geels chào mừng Ngày ASEAN lần thứ 57, nhấn mạnh vị trí ưu tiên và tầm quan trọng của ASEAN trong chính sách đối ngoại của New Zealand.

Bà nêu rõ ASEAN là đối tác xuất khẩu lớn của New Zealand, là đối tác quan trọng về chính trị, an ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Đại diện Chính phủ New Zealand cũng đề cập các sáng kiến của New Zealand trong việc hỗ trợ khu vực phát triển và hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân, đồng thời khẳng định mong muốn nâng cấp quan hệ với ASEAN lên Đối tác Chiến lược Toàn diện trong năm 2025 nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ASEAN-New Zealand.

Ngày ASEAN là hoạt động được Ủy ban ASEAN tại Wellington tổ chức hằng năm, thu hút sự quan tâm của chính giới và đông đảo người dân New Zealand.

Đây là dịp quan trọng để các nước giới thiệu về sự thống nhất và đoàn kết trong đa dạng của ASEAN, tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống gắn bó của các quốc gia Đông Nam Á.

Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand đóng góp và tham gia tích cực vào các hoạt động của Ủy ban ASEAN tại Wellington, đặc biệt trong năm 2024 với vai trò là nước điều phối viên quan hệ ASEAN-New Zealand, chuẩn bị đảm nhận vị trí chủ tịch luân phiên ACW trong năm 2025.

Sự kiện cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Việt Nam qua một số sản phẩm đặc trưng như càphê, trà, gốm sứ, tranh sơn mài, đồ thủ công mỹ nghệ và đặc biệt là ẩm thực Việt./.

