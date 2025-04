Đoàn cứu nạn Bộ Công an Việt Nam san sẻ khó khăn với người dân Myanmar

Trong lịch trình cứu trợ tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar, ngày 5/4, đoàn cứu nạn của Bộ Công an Việt Nam tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ đời sống cho người dân Myanmar chịu ảnh hưởng do động đất.

Song song với tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân tại khách sạn Jade City, chiều cùng ngày, một tổ công tác khác tập hợp trang thiết bị là nhà bạt, giường cùng vật tư y tế, thuốc và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác như mỳ tôm, lương khô, nước sạch... Đây là những nhu yếu phẩm và vật dụng được trích ra 1 phần từ nhu yếu phẩm và vật dụng phục vụ đoàn, dù không nhiều nhưng với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no."

Trưởng đoàn cứu nạn Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Minh Khương nhấn mạnh người dân tại khu vực bị ảnh hưởng do động đất đang rất cần các vật dụng thiết yếu, do đó toàn đoàn sẵn sàng giúp đỡ người dân sở tại trên tinh thần san sẻ, hỗ trợ để họ có thể phần nào vượt qua giai đoạn gian truân hiện nay.

Điểm đến của đoàn công tác Bộ Công an chiều cùng ngày là Bệnh viện Đa khoa 1.000 giường - bệnh viện lớn nhất ở thủ đô Nay Pyi Taw.

Tại đây đang có rất nhiều bệnh nhân bị thương nặng do động đất. Tuy nhiên, điều kiện cơ sở hạ tầng bị phá hỏng, rất nhiều người bệnh phải nằm điều trị tạm bợ ngoài trời. Có những bệnh nhân nặng bị chấn thương sọ não, gãy tay, gãy chân...đang phải truyền nước cũng trong tình cảnh “màn trời chiếu đất." Lập tức 2 lều trung đội với sức chứa 12 giường đã nhanh chóng được các chiến sĩ CAND Việt Nam dựng lên.

Đoàn cũng đã trao tặng nhiều thuốc men, thiết bị, vật tư y tế cho các bác sĩ tại bệnh viện để hỗ trợ công tác điều trị tại bệnh viện, trong đó có 300 gói thuốc cơ bản (kháng sinh, thuốc giảm đau, giảm nề, thuốc bổ não); 200 hộp khẩu trang y tế; 50 áo phòng dịch; khoảng 100 chai dung dịch nước sát khuẩn tay; 30 cặp nhiệt độ; 30 máy đo huyết áp; 30 máy đo SpO2…

Tiếp nhận những món quà đầy ý nghĩa của đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam, bác sĩ Soe Mon Mon xúc động bày tỏ cảm ơn chân thành các thành viên trong đoàn.

Ở thời điểm đầy khó khăn hiện nay, những món quà đoàn trao tặng không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn cho các y bác sĩ và bệnh nhân./.

Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm thấy và đưa 2 thi thể ra khỏi đống đổ nát Tính đến cuối chiều 4/4, các đội cứu nạn, cứu hộ của QĐND Việt Nam đã tìm và đưa được tổng cộng 2 thi thể ra khỏi các đống đổ nát; tiếp tục khám, cấp thuốc miễn phí cho 62 lượt người dân,.