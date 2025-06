Myanmar mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia tái thiết sau động đất

Phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á dẫn nguồn báo The Global New Light of Myanmar cho biết Myanmar đang mời các nhà đầu tư nước ngoài tham gia nỗ lực tái thiết, 2 tháng sau khi xảy ra trận động đất lớn, phá hủy cơ sở hạ tầng lớn, khiến hàng nghìn người mất nhà cửa ở nước này.

Tại hội nghị “Tái thiết Myanmar: Phục hồi kinh tế sau động đất” tổ chức tại thủ đô Nay Pyi Taw cuối tuần qua, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Nhà nước, Tướng Min Aung Hlaing đã công bố các kế hoạch chiến lược nhằm chuyển thêm viện trợ nhân đạo cho các nạn nhân bị ảnh hưởng và nhanh chóng khởi động lại nền kinh tế đang suy yếu của đất nước.

Ông Hlaing nêu rõ tái thiết không chỉ có nghĩa là sửa chữa các tòa nhà bị hư hại và nỗ lực đảm bảo phục hồi kinh tế, mà còn xây dựng một quốc gia an ninh và an toàn trong tương lai, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ của các đối tác trong khu vực và quốc tế đầu tư vào tầm nhìn mới của Myanmar.

Trước đó, trận động đất với độ lớn tới 7,7 đã tấn công quốc gia Đông Nam Á này vào ngày 28/3, làm khoảng 3.700 người thiệt mạng và 5.104 người bị thương.

Nhiều đường sá, cầu cống, trường học, tu viện, đất nông nghiệp và nhà máy của Myanmar đã bị phá hủy trong thảm họa thiên nhiên này./.

Myanmar hứng chịu 180 dư chấn sau thảm kịch động đất hồi tháng Ba Kể từ sau trận động đất có độ lớn 7,9 xảy ra hồi cuối tháng Ba khiến khoảng 3.700 người thiệt mạng và hơn 5.100 người bị thương, Myanmar tiếp tục ghi nhận 180 dư chấn có độ lớn từ 2,8 đến 7,5.