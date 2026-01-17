Philippines tái khẳng định ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ

Ngày 16/1, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tái khẳng định cam kết của Manila đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và mục tiêu thúc đẩy vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong bối cảnh nước này chuẩn bị đăng cai Hội nghị Cấp cao ASEAN.



Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, phát biểu tại buổi lễ mừng Năm Mới diễn ra tại phủ Phủ Tổng thống Malacañang, nhà lãnh đạo Philippines nhấn mạnh: “Khi bước sang năm mới, chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của các quan hệ đối tác song phương, vào cam kết chung đối với một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, cũng như quyết tâm cùng nhau xây dựng một tương lai hòa bình, bền vững và thịnh vượng hơn cho tất cả người dân.”



Tổng thống Marcos cho biết, đúng với cam kết trở thành một quốc gia tiên phong đổi mới, một bên kiến tạo hòa bình và một đối tác tin cậy, Philippines đã theo đuổi chương trình nghị sự ngoại giao chủ động, qua đó củng cố các mối quan hệ song phương vì lợi ích chung, mở rộng hợp tác với cả các đối tác truyền thống và đối tác mới, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế then chốt và an ninh.



Nhấn mạnh chính sách đối ngoại độc lập của chính phủ, Tổng thống Marcos cho biết Philippines đã thiết lập các cơ quan đại diện ngoại giao mới trong năm 2025 tại Mỹ, Hàn Quốc và Việt Nam. Ông cũng cho hay Philippines đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Vương quốc Bhutan, Grenada và Cộng hòa Madagascar trong năm qua.

Theo nhà lãnh đạo Philippines, những mối quan hệ mới này phản ánh cam kết của Manila trong việc xây dựng các quan hệ đối tác và tăng cường gắn kết trên nhiều khu vực khác nhau, từ Nam Á, Caribe đến Nam Phi. Philippines mong muốn hợp tác với các đối tác mới nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, phát triển bền vững, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác tại các diễn đàn đa phương cùng quan tâm.



Tổng thống Marcos tái khẳng định trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Philippines sẽ tập trung tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực. Đồng thời, nước này sẽ tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm rằng lợi ích của hợp tác khu vực được lan tỏa tới người dân, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương nhất.

Trong một thế giới ngày càng phân cực, sức mạnh lớn nhất của ASEAN tiếp tục nằm ở khả năng gắn kết mang tính xây dựng với tất cả các đối tác, đề cao đối thoại thay vì đối đầu và xây dựng đồng thuận trong đa dạng.



Tổng thống Marcos cũng cho biết trong năm nay, Philippines sẽ mở rộng tầm nhìn ra toàn cầu, khi nước này bước vào giai đoạn nước rút của chiến dịch vận động tranh cử ghế Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2027-2028./.

Philippines làm Chủ tịch ASEAN năm 2026: Phép thử năng lực hành động chung Chủ đề Philippines lựa chọn - “Cùng nhau định hướng tương lai” - phản ánh nỗ lực tái định vị vai trò lãnh đạo, vừa bảo vệ lợi ích quốc gia, vừa duy trì tính trung tâm và đoàn kết của ASEAN.