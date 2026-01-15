Vụ sập cần cẩu tại Thái Lan: Yêu cầu hủy hợp đồng với nhà thầu xây dựng

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chỉ thị Bộ Giao thông Vận tải nước này hủy bỏ các hợp đồng với Công ty Phát triển Italy-Thái Lan (ITD) sau 2 vụ tai nạn cần cẩu xảy ra liên tiếp trong vòng 24 giờ, khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và gần 70 người bị thương.

Ông Anutin tuyên bố đã ra lệnh cho Bộ Giao thông Vận tải hủy bỏ các hợp đồng dự án giao thông quy mô lớn với ITD, tiến hành các hành động pháp lý và đưa nhà thầu này vào "danh sách đen" sau các vụ tai nạn ở Sikhio, tỉnh Nakhon Ratchasima ngày 14/1 và tại công trường xây dựng đường cao tốc trên cao M82 ở tỉnh Samut Sakhon ngày 15/1.

Thông báo được đưa ra sau cuộc họp về các biện pháp an toàn trong xây dựng các dự án giao thông quy mô lớn.

Theo Thủ tướng Thái Lan, Hội đồng Nhà nước đã có những ý kiến tư vấn quan trọng và Viện Kiểm sát sẽ tiến hành các hành động vì lợi ích công cộng, cũng như để trấn an các quốc gia nước ngoài về các tiêu chuẩn của Thái Lan.

Trong khi đó, ông Anan Phonnimdaeng, quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Nhà nước Thái Lan (SRT), cho biết Cục Kiểm toán Nhà nước đã đề xuất SRT xem xét sử dụng Luật Đấu thầu công và Quản lý tài sản nhà nước. Điều này cho phép các cơ quan nhà nước thông báo cho Cục Kiểm toán Nhà nước để chấm dứt hợp đồng nếu nhà thầu không tuân thủ các điều khoản, bao gồm cả các vấn đề an toàn được quy định trong hợp đồng.

Đánh giá ban đầu về vụ một cần cẩu đang được sử dụng để xây dựng cầu đường sắt cao tốc đã bất ngờ đổ sập trúng vào đoàn tàu khách tại tỉnh Nakhon Ratchasima sáng 14/1 cho thấy thiệt hại đáng kể về tài sản, trong đó có 2 toa tàu bị phá hủy hoàn toàn, với chi phí sửa chữa ước tính là 105 triệu baht (hơn 3 triệu USD).

Ông Anan cho biết việc thay thế mỗi toa tàu bị hư hỏng sẽ tốn hơn 70 triệu baht.

Về vấn đề bồi thường cho vụ tai nạn, SRT xác nhận rằng nhà thầu tư nhân có bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bao gồm hành khách và tài sản liên quan. Dự kiến mức bồi thường là 1 triệu baht cho mỗi nạn nhân. Một cuộc họp chung với công ty bảo hiểm sẽ được tổ chức để làm rõ giới hạn bồi thường./.

