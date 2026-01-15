Thế giới

Châu Á-TBD

Nổ bình gas tại khách sạn ở Afghanistan, nhiều người bị thương nặng

Một vụ nổ do rò rỉ khí gas đã xảy ra tại khách sạn ở huyện Batikot, tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan, làm ít nhất 14 người bị thương, trong đó có nhiều người nguy kịch.

Lan Phương
Ảnh minh họa. (Nguồn: pajhwok)
Ảnh minh họa. (Nguồn: pajhwok)

Tối 14/1 theo giờ địa phương, một bình gas đã bất ngờ phát nổ tại một khách sạn ở huyện Batikot, tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan, khiến ít nhất 14 nhân viên bị thương, trong đó có nhiều người trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát tỉnh cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do rò rỉ khí gas. Vụ nổ xảy ra ngay trong khuôn viên khách sạn khi các nhân viên đang làm việc.

Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại trung tâm y tế gần nhất.

Chính quyền địa phương nhận định sự cố bắt nguồn từ sự thiếu cẩn trọng của các nhân viên trong quá trình sử dụng thiết bị gas.

Tại Afghanistan, việc sử dụng bếp củi và bình gas để sưởi ấm trong mùa Đông thường diễn ra khá phổ biến. Tuy nhiên, do sử dụng các hệ thống sưởi cũ kỹ và truyền thống, tai nạn liên quan đến rò rỉ gas hoặc ngộ độc khí CO (carbon monoxide) thường xuyên xảy ra, gây ra nhiều thương vong đáng tiếc cho người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)
#nổ gas #Afghanistan #khách sạn #thương vong #rò rỉ khí gas Afghanistan
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)

"Google của xứ sở kim chi" thách thức Amazon và Google

Naver, tập đoàn sở hữu công cụ tìm kiếm thống trị tại Hàn Quốc, khẳng định là một đối tác mạnh mẽ cho các quốc gia đang e ngại sử dụng hệ thống đám mây của Mỹ hoặc Trung Quốc vì lý do an ninh.