Nổ bình gas tại khách sạn ở Afghanistan, nhiều người bị thương nặng

Tối 14/1 theo giờ địa phương, một bình gas đã bất ngờ phát nổ tại một khách sạn ở huyện Batikot, tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan, khiến ít nhất 14 nhân viên bị thương, trong đó có nhiều người trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát tỉnh cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do rò rỉ khí gas. Vụ nổ xảy ra ngay trong khuôn viên khách sạn khi các nhân viên đang làm việc.

Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại trung tâm y tế gần nhất.

Chính quyền địa phương nhận định sự cố bắt nguồn từ sự thiếu cẩn trọng của các nhân viên trong quá trình sử dụng thiết bị gas.

Tại Afghanistan, việc sử dụng bếp củi và bình gas để sưởi ấm trong mùa Đông thường diễn ra khá phổ biến. Tuy nhiên, do sử dụng các hệ thống sưởi cũ kỹ và truyền thống, tai nạn liên quan đến rò rỉ gas hoặc ngộ độc khí CO (carbon monoxide) thường xuyên xảy ra, gây ra nhiều thương vong đáng tiếc cho người dân./.

