Hàn Quốc cân nhắc khôi phục thỏa thuận quân sự liên Triều nhằm giảm căng thẳng

Chính phủ Hàn Quốc đang thảo luận khả năng khôi phục thỏa thuận quân sự liên Triều ký năm 2018 nhằm hạn chế hoạt động quân sự dọc biên giới, sau khi văn kiện này bị đình chỉ hoàn toàn vào năm 2024.

Nhật Hưng
Trạm gác của quân đội Triều Tiên (phía trên) và Hàn Quốc (phía dưới) được nhìn từ khu vực biên giới liên Triều ở thành phố Paju (Hàn Quốc) ngày 27/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, ngày 14/1, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac cho biết chính phủ nước này đang xem xét khả năng khôi phục thỏa thuận quân sự liên Triều 2018 nhằm giảm các hoạt động quân sự dọc biên giới và hiện các cuộc thảo luận liên quan đến vấn đề này đang được tiến hành.

Thỏa thuận quân sự liên Triều được ký ngày 19/9/2018 giữa cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Tuy nhiên, thỏa thuận đã bị đình chỉ hoàn toàn vào năm 2024 do gia tăng căng thẳng giữa hai nước.

Khi trả lời câu hỏi về việc Chính phủ Hàn Quốc có đang xúc tiến khôi phục thỏa thuận này hay không, ông Wi Sung Lac cho biết các cuộc thảo luận nội bộ đang được tiến hành và đây là “định hướng cơ bản” của chính phủ.

Liên quan đến cáo buộc của Bình Nhưỡng về việc Seoul đã 2 lần đưa thiết bị bay không người lái vào lãnh thổ Triều Tiên hồi tháng 9/2024 và đầu tháng này, ông Wi Sung Lac cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang tiến hành điều tra nội bộ để làm rõ hai vụ việc./.

