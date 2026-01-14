Hàn Quốc cân nhắc khôi phục thỏa thuận quân sự liên Triều nhằm giảm căng thẳng

Theo hãng tin Yonhap, ngày 14/1, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac cho biết chính phủ nước này đang xem xét khả năng khôi phục thỏa thuận quân sự liên Triều 2018 nhằm giảm các hoạt động quân sự dọc biên giới và hiện các cuộc thảo luận liên quan đến vấn đề này đang được tiến hành.

Thỏa thuận quân sự liên Triều được ký ngày 19/9/2018 giữa cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Tuy nhiên, thỏa thuận đã bị đình chỉ hoàn toàn vào năm 2024 do gia tăng căng thẳng giữa hai nước.

Khi trả lời câu hỏi về việc Chính phủ Hàn Quốc có đang xúc tiến khôi phục thỏa thuận này hay không, ông Wi Sung Lac cho biết các cuộc thảo luận nội bộ đang được tiến hành và đây là “định hướng cơ bản” của chính phủ.

Liên quan đến cáo buộc của Bình Nhưỡng về việc Seoul đã 2 lần đưa thiết bị bay không người lái vào lãnh thổ Triều Tiên hồi tháng 9/2024 và đầu tháng này, ông Wi Sung Lac cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang tiến hành điều tra nội bộ để làm rõ hai vụ việc./.

Hàn Quốc điều tra cáo buộc UAV xâm nhập không phận Triều Tiên Lực lượng cảnh sát Hàn Quốc đang ưu tiên điều tra các vụ việc trước đây liên quan đến thiết bị bay không người lái, tương tự như mẫu mà Triều Tiên vừa công bố.