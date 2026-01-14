Đồng yen chạm đáy 18 tháng, Nhật Bản phát tín hiệu sẵn sàng can thiệp

Kinh tế

Đồng yen đã giảm tới 0,2% xuống mức 159,45 yen đổi 1 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2024 khiến các nhà giao dịch càng thận trọng  trước khả năng BoJ sẽ can thiệp để bảo vệ tỷ giá.

Đồng tiền mệnh giá 10.000 yen của Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trong phiên giao dịch ngày 14/2, đồng yen đã có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất trong một năm rưỡi qua so với đồng USD do những đồn đoán về khả năng diễn ra một cuộc bầu cử sớm, điều có thể mở đường cho các biện pháp kích thích tài khóa.

Tình hình này khiến giới giao dịch tính đến khả năng các quan chức Nhật Bản có thể can thiệp để vực dậy đồng nội tệ.

Đồng yen đã giảm tới 0,2% xuống mức 159,45 yen đổi 1 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2024. Áp lực lên đồng tiền này càng gia tăng sau phiên đấu giá trái phiếu chính phủ của Nhật Bản kỳ hạn 5 năm với nhu cầu ảm đạm.

Đồng yen đã trượt giá so với nhiều đồng tiền khác, từ euro đến peso của Mexico trong nhiều tháng qua, do giới giao dịch ngày càng lo ngại về kế hoạch chi tiêu mạnh tay của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

Rủi ro này sẽ gia tăng nếu bà Sanae Takaichi kêu gọi tổ chức bầu cử vào tháng tới và giành được thế đa số.

Giờ đây khi đồng tiền Nhật Bản đang tiến gần mốc 160 yen đổi 1 USD, các nhà giao dịch đang trong trạng thái cảnh giác trước khả năng Nhật Bản sẽ can thiệp để bảo vệ tỷ giá.

Chỉ trong hai tháng qua, đồng yen đã mất giá khoảng 3% so với USD. Trong khoảng thời gian trước các đợt can thiệp trước đây, ví dụ như vào tháng 4 và tháng 7/2024, đồng tiền này đã mất gần 6% trong cùng khung thời gian tương tự.

Trước sự biến động mạnh của đồng yen, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama ngày 14/1 cảnh báo rằng các quan chức sẽ thực hiện hành động thích hợp chống lại những biến động ngoại hối quá mức, mà không loại trừ bất kỳ phương án nào.

Tuyên bố này đủ để đẩy đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong phiên, khoảng 158,87 yen đổi 1 USD.

Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) hồi tháng 12/2025 đã quyết định nâng lãi suất từ mức 0,5% lên mức 0,75%, mức cao nhất trong 30 năm khi kết thúc cuộc họp hai ngày. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên kể từ tháng 1/2025 trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang cho thấy những dấu hiệu cải thiện.

Trong báo cáo giải trình quyết định, các quan chức BoJ nhận định kinh tế Nhật Bản đã phục hồi ở mức độ vừa phải.

Mặc dù vẫn còn những lo ngại liên quan đến kinh tế Mỹ và tác động của chính sách thương mại tại mỗi khu vực, nhưng những yếu tố không ổn định này đang giảm dần./.

