Hàn Quốc đặt mục tiêu trở thành nhà xuất khẩu quốc phòng lớn thứ 4 thế giới

Yonhap đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back ngày 14/1 đã kêu gọi tăng cường nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu vũ khí, trong bối cảnh Seoul đặt mục tiêu trở thành nước xuất khẩu quốc phòng lớn thứ 4 thế giới vào năm 2030.

Phát biểu tại cuộc họp báo về chính sách, Bộ trưởng Ahn Gyu Back nhấn mạnh: "Chúng ta hiện đang chạy đua để trở thành một trong 4 quốc gia hàng đầu thế giới trong ngành công nghiệp vũ khí. Chúng ta đang ở giai đoạn cần huy động hàng loạt phương thức để đạt được mục tiêu này, từ hỗ trợ xuất khẩu cho đến ngoại giao quân sự."

Phát biểu trên được đưa ra giữa lúc Hàn Quốc đang tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và chủng loại vũ khí trong bối cảnh kim ngạch xuất khẩu các hệ thống vũ khí chủ lực như pháo tự hành K9 và xe tăng chiến đấu K2 đang tăng mạnh.

Trước đó cùng ngày, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết quốc gia Đông Bắc Á này đặt mục tiêu xuất khẩu 20 tỷ USD vũ khí vào năm 2030, chiếm 6% thị phần toàn cầu.

Kim ngạch xuất khẩu vũ khí năm 2025 của Hàn Quốc đã vượt 15 tỷ USD, đảo chiều xu hướng giảm hai năm liên tiếp, sau khi đạt mức kỷ lục 17,3 tỷ USD năm 2022 rồi giảm xuống 13 tỷ USD năm 2023 và 9,6 tỷ USD năm 2024./.

