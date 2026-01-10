Thế giới

Hàn Quốc mở điều tra khẩn cáo buộc UAV xâm nhập Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 10/1 đã chỉ thị mở cuộc điều tra khẩn về cáo buộc thiết bị bay không người lái xâm nhập lãnh thổ Triều Tiên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng lên tiếng phản đối.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 10/1 đã chỉ thị mở cuộc điều tra khẩn về cáo buộc thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập Triều Tiên.

Trước đó cùng ngày, Triều Tiên tuyên bố Hàn Quốc đã xâm phạm chủ quyền thông qua các vụ xâm nhập bằng UAV hồi tháng Chín năm ngoái và một lần nữa trong tuần này, song Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã bác bỏ các cáo buộc của Bình Nhưỡng.

Đề cập khả năng các UAV do cá nhân hoặc nhóm tư nhân vận hành, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh nếu cáo buộc trên là đúng thì đó sẽ là “một tội nghiêm trọng đe dọa hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và an ninh quốc gia,” đồng thời kêu gọi quân đội và cảnh sát tiến hành cuộc điều tra nhanh chóng và toàn diện về vụ việc./.

