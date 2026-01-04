Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ thị mở rộng sản xuất vũ khí dẫn đường chiến thuật

Ngày 4/1, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát hoạt động sản xuất vũ khí dẫn đường chiến thuật tại một nhà máy đạn dược, đồng thời chỉ thị mở rộng năng lực sản xuất lên khoảng 2,5 lần.



Theo Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim đã thăm một nhà máy đạn dược lớn vào ngày 3/1 và tham quan các khu vực sản xuất đã được nâng cấp về công nghệ nhằm kiểm tra tình trạng hiện đại hóa, song không tiết lộ địa điểm hay tên nhà máy.



KCNA cho biết ông Kim nhấn mạnh sự cần thiết phải có các kế hoạch đổi mới hơn và hệ thống hợp lý nhằm thiết lập một cơ chế sản xuất linh hoạt, đồng thời chỉ ra những “thiếu sót” còn tồn tại trong quá trình hiện đại hóa khâu lắp ráp và yêu cầu rà soát lại tổng thể các kế hoạch xây dựng và hiện đại hóa các cơ sở công nghiệp quốc phòng trong năm nay.



Nhà lãnh đạo Triều Tiên lưu ý: “Ngành công nghiệp đạn dược cần tiến hành tổ chức kinh tế, trực tiếp sản xuất cũng như nâng cấp kỹ thuật một cách tỉ mỉ để phù hợp với … tình hình hiện nay, khi việc sản xuất đạn dược hiện tại và dự án hiện đại hóa phải được thúc đẩy song song.”



Ông Kim cho biết hệ thống vũ khí dẫn đường chiến thuật của Triều Tiên có giá trị quân sự đủ để trong tương lai thay thế hệ thống rocket phóng loạt (MLRS), đồng thời tiết lộ kế hoạch trang bị loại vũ khí này cho các đơn vị quân đội chủ lực bắt đầu từ nửa đầu năm nay.



Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng chỉ thị cần mở rộng năng lực sản xuất hiện nay thêm khoảng 2,5 lần để đáp ứng nhu cầu trang bị của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu.



KCNA cho biết thêm: “Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng các sản phẩm theo hợp đồng”./.

Lãnh đạo Triều Tiên yêu cầu tăng cường sản xuất hệ thống phóng tên lửa đa nòng Ông Kim Jong Un kêu gọi một cuộc cách mạng trong việc nâng cấp hệ thống vũ khí pháo binh và cho biết hệ thống phóng tên lửa đa nòng sẽ được sử dụng với số lượng lớn để tấn công chiến lược.