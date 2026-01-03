Mỹ bác tin giải thể đơn vị không quân đồn trú tại Hàn Quốc

Hãng thông tấn Yonhap ngày 3/1 dẫn lời một quan chức Lầu Năm Góc xác nhận chưa có quyết định nào được đưa ra về số phận của Phi đội kỵ binh không quân số 5 (5-17 ACS) thuộc Trung đoàn kỵ binh số 17 đồn trụ tại Hàn Quốc; đồng thời không bình luận về vấn đề cơ cấu lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK).

Thông tin này được đưa ra sau khi báo cáo mới nhất từ Cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) cho biết Phi đội 5-17 AÁC - đồn trú tại căn cứ Humphreys (Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi), cách Seoul 60km về phía Nam - đã ngừng hoạt động từ ngày 15/12.

Đơn vị trên bắt đầu phục vụ từ tháng 5/2022 để hỗ trợ Sư đoàn Bộ binh số 2, chuyên trách nhiệm vụ trinh sát và bảo vệ sự ổn định quốc phòng.

Phi đội sở hữu hàng trăm nhân sự cùng các trang thiết bị hiện đại như trực thăng tấn công AH-64E Apache và thiết bị bay không người lái RQ-7B Shadow.

Báo cáo của CRS về việc giải thể đơn vị này đã làm dấy lên suy đoán rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tìm cách giảm quân số trên bộ của UFSK (hiện có 28.500 binh sỹ)./.

Mỹ giải thể một phi đội Không quân của Lục quân tại Hàn Quốc Báo cáo mới nhất từ Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) cho biết Phi đội Kỵ binh Không quân số 5 (5-17 ACS) thuộc Trung đoàn Kỵ binh số 17 đã chính thức ngừng hoạt động vào ngày 15/12 vừa qua.