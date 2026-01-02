IOC đóng cánh cửa đại diện quốc gia của vận động viên Nga tại Olympic

Ngày 2/1, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Kirsty Coventry xác nhận các vận động viên Nga tại Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina sẽ không được đại diện cho quốc gia của mình, ngay cả trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Corriere della Sera của Italy, bà Coventry nhấn mạnh ở thời điểm hiện tại, không có yếu tố nào có thể làm thay đổi quyết định của IOC, theo đó chỉ cho phép các vận động viên Nga tham dự Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina vào tháng 2 tới với tư cách cá nhân, đại diện cho chính họ.

Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022, IOC đã cấm Nga và Belarus tham gia các kỳ Thế vận hội.

Đến tháng 9/2025, IOC ra quyết định các vận động viên Nga và Belarus đủ điều kiện tham dự Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina sẽ thi đấu với tư cách cá nhân, không sử dụng quốc kỳ và quốc ca.

Trong một phát biểu khác, bà Coventry - nữ Chủ tịch đầu tiên trong lịch sử IOC - tuyên bố việc tổ chức Thế vận hội tại nhiều thành phố, như cách Italy đang thực hiện, sẽ dần trở thành “bình thường mới,” đồng thời nhận định Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina sẽ mang lại những hướng dẫn hữu ích cho các kỳ Thế vận hội trong tương lai.

Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 22/2/2026./.

